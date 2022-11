La fiebre arosista no decae: 1.400 carnés de socios emitidos y lotería navideña agotada

El Arosa ha emitido en lo que va de temporada 1.400 carnés de socios, de los cuales el club ha cobrado cerca de 1.200, ya que todavía hay personas que no han pasado a recoger su abono por las oficinas de la entidad por diferentes motivos. “Non hai queixa do apoio da xente”, dice el presidente Manuel Abalo. Pese al descenso del primer equipo y a mantener los precios de Segunda RFEF, el respaldo social no disminuye, al contrario.



El club ha conseguido ir rejuveneciendo su masa social, en la que el carnet de socio número uno lo ostenta José López Rodríguez, que lleva más de setenta años de abonado y a sus 93 no se pierde ningún partido en A Lomba desde su asiento en el palco de autoridades. Mientras que la socia más joven es Sainza Novas, que nació en la madrugada de ayer miércoles.





Manolo Abalo también valora de forma muy positiva el apoyo empresarial que mantiene el Arosa, pese a la crisis. “O Arosa agora mesmo vende moi ben, a xente felicítanos e queren estar axudando na medida das súas posibilidades”, algo que enorgullece a Abalo, que cumple su decimotercera temporada al frente del club y la última de su tercer ciclo de mandato.



El apoyo social y empresarial hace que el club mantenga una estabilidad económica que no dependa de los resultados obtenidos, a un mes de cumplir 77 años de historia. Si bien Abalo también reconoce que la buena marcha del primer equipo, que está peleando por el ascenso, y su objetivo ambicioso de volver a Segunda RFEF anima a que todo el mundo reme en la misma dirección en Vilagarcía y en la comarca, donde también recibe apoyo y colaboración. Un ejemplo está en el Zacande, cuya directiva lleva años prestando el campo para que el Arosa pueda entrenar e incluso jugar con sus equipos de cantera. En reconocimiento a esta ayuda desinteresada, la directiva ha decidido que el partido de este fin de semana de la División de Honor Juvenil que enfrenta al Arosa y a la Gimnástica de Torrelavega se juegue el domingo en Zacande (12 horas).



“Non imos xogar na Lomba tal e como está a terreo de xogo, polo que aproveitamos para levar este partido a Zacande e que poidan traballar a cantina e facer algúns cartos”, explica Abalo. Aunque la coincidencia de horario con el duelo del primer equipo, que también juega en la matinal del domingo (12:15 horas en A Grela con el Silva), mermará asistencia.



La cantera es otro de los apartados del club vilagarciano que está funcionando como un reloj. La presencia de tres infantiles representando a Galicia en el Campeonato de España celebrado el pasado fin de semana en Tenerife es un ejemplo, al igual que los resultados de los diferentes equipos en las máximas categorías autonómicas. El presidente recalca que para el proyecto que tiene el club de seguir creciendo es fundamental consolidar al equipo juvenil en División de Honor, para intentar mantener a sus mejores jugadores, sobre los que en los últimos años echan sus redes tanto Deportivo como Celta. “Creo que todo o mundo ve e valora o traballo que se está a facer na canteira, somos das mellores de Galicia”, dice Abalo. “Hai que seguir e mellorar, creo que os pais dos xogadores tamén nos valoran moito máis agora”.



Un último detalle que indica el interés y respaldo que genera el Arosa en Vilagarcía lo encontramos en la increíble demanda que ha tenido su lotería de Navidad. A falta de más de un mes para el sorteo el club ya ha despachado el número entero (36.000 euros). “Xa non temos lotería e continúan a perdinos”. El club ya está vendiendo lotería de Reyes, aunque Abalo es consiciente de que al ser un único número “non vai chegar a nada porque só temos 9.000 euros para repartir”.