Fontecarmoa estrena nueva jaula de lanzamiento y almacén para el material

La Fundación de Deportes de Vilagarcía anuncia la finalización de las obras que estaba llevando a cabo en el estadio de Fontecarmoa y el Manuel Jiménez, con la instalación de una nueva jaula de lanzamiento y la construcción de un almacén para que los clubes y la propia Fundación puedan guardar su material. Ambas actuaciones ascienden a 78.000 euros.

En el caso de la jaula de lanzamientos de peso y martillo del estadio de atletismo, la anterior llevaba rota e inutilizada desde hace un año. Después de que un temporal destruyese su parte superior. El propio Concello anunció a principios de noviembre la colocación de una nueva jaula en otra parte del estadio. "Unha medida que viñan demandando dende hai un tempo dende a Agrupación Atlética Mazí. O club tamén pedía que se cambiase a orientación da mesma para facilitar o tiro dos lanzadores, que na súa inmensa maioría son destros e que nas condicións na que estaba instalada a gaiola, os lanzamentos, en lugar de dirixirse ao centro do campo, tendían a desprazarse cara as pistas do extremo lateral esquerdo".

La nueva jaula, de tamaño considerable, atenderá estas demandas, explican desde el Concello. Además se modificaron la composición de los círculos de lanzamientos, que se reducen a uno. "Co uso dun redutor tamén adquirido, é posible que nas competicións só haxa que instalar unha medición única para as distintas modalidades de lanzamentos". Estas actuaciones tuvieron un coste de 34.000 euros, "nos que se inclúen a compra do equipamento e a obra civil".

Sobre la tardanza en la finalización de los trabajos, que el Concello había anunciando para principios de diciembre, explican que "demorouse algún tempo máis do previsto debido a que houbo que esperar a que a empresa subministrase a instalación e, despois, esperar a que remataran as intensas chuvias que se produciron a finais de ano".

La construcción de una caseta de obra en el Manuel Jiménez ascendió a 43.800 euros. "Esta actuación permitiu retirar os containers que se estaban a utilizar como almacéns para gardar material deportivo e que estaban moi deteriorados". El nuevo almacén será utilizado por los clubes usuarios y la Fundación para guardar material deportivo y material de mantenimiento.