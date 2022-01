Fran Justo: “Ganar al Arosa sería dar un paso de gigante”

El Arosa visita mañana en O Espiñedo al Arenteiro de Fran Justo en la primera jornada de la segunda vuelta de Segunda RFEF (19 horas, TVG2). Los duelos entre los arlequinados y el técnico ourensano se han convertido en clásicos los últimos años, puesto que sus trayectorias son paralelas. Justo entrenaba al Ourense CF que se midió al Arosa en el play-off de Balaídos en 2020 y la pasada temporada ganó la liga con el Arenteiro y logró el ascenso, al igual que el Arosa.



El equipo de O Carballiño se ha pasado la primera vuelta en la zona baja, pero la última victoria en inferioridad numérica ante el Avilés le abre un nuevo horizonte. Está a solo 4 puntos del Arosa, una distancia que podría reducir en caso de victoria. Además se ha reforzado en el mercado invernal. Dejaron el equipo Rubén Arce, Manu Mariña y Osian Vázquez y se incorporan el veterano central ex del Pontevedra Pol Bueso y el atacante cambadés Pibe, que debutará mañana.



“Estamos donde sabíamos que íbamos a estar, en la lucha por la permanencia”, explica Fran Justo. “Hacía 32 años que este club no estaba en Segunda B y solo tenemos cuatro jugadores con más de 20 partidos de titulares en esta categoría. Estamos todos aprendiendo en la liga. Todo proceso necesita de tiempo y es lo que nos está ocurriendo, poco a poco estamos demostrando que cada vez competimos mejor”.



El entrenador del Arenteiro no cree que a su equipo le pese la situación clasificatoria, en descenso prácticamente desde que empezó el campeonato al perder en A Lomba por la mínima. “El equipo es capaz de competir todos los partidos y con opciones de ganar. Por diferentes circunstancias no conseguimos probablemente el número de puntos que merecimos, pero también hemos profundizado en los errores que hemos ido cometiendo para que ahora el equipo esté mejor preparado. Estamos donde sabemos que vamos a estar todo el año, en el alambre de la salvación y el equipo está preparado mentalmente para ello, como demostró con la gran victoria que hicimos ante el Avilés”.



El Arosa no esconde secretos para Fran Justo, que lleva años cruzándose en el camino de los arlequinados y peleando por los mismos objetivos. “A priori iba a ser un rival directo por la permanencia, ha hecho una buena primera vuelta, ha competido muy bien y tiene un nivel de puntuación muy bueno para los primeros 17 partidos. Pero aún con la sensación de no haberlo hecho tan bien, dependemos de nosotros el sábado para ponernos a un punto de ellos y con el golaverage ganado. Sabemos que en O Espiñedo con nuestra gente somos muy fuertes y ojalá podamos conseguir una victoria que sería un paso de gigante a nivel de puntuación y a nivel mental”.



En O Carballiño esperan a un Arosa muy competitivo. El técnico local enumera algunas de sus virtudes. “Ha mejorado en el juego con balón a medida que ha avanzado la temporada, es capaz de ponerte en problemas defensivos y es capaz de agarrarse a los partidos. Nos lo va a poner muy difícil, en Carballo no mereció perder. Es un rival ordenado, que penaliza tus errores, que tiene juego interior y laterales largos, con dos rematadores para centros laterales y muy peligroso en situaciones de córner”.



En el Arenteiro se pierdan la cita por sanción Portela y Germán, mientras que en el Arosa están sancionados Pedro García y el técnico Jorge Otero.