Fran Vieites: "Mi objetivo es dar mi mejor versión y centrarme en el ahora"

Fran Vieites, natural de Pontecesures, vive su mejor etapa bajo los palos del Real Betis. Tras finalizar la temporada, el gallego valora positivamente su aprendizaje con el deseo de seguir creciendo con la camiseta verdiblanca.

¿Cómo valora esta temporada en el Betis?

Muy positiva en todos los aspectos, desde el comienzo sabíamos que iba a ser una temporada exigente, que se podía dar la oportunidad de que por circunstancias tener que jugar algo arriba, no sabíamos si iba a pasar, pero teníamos la ilusión y debíamos estar preparados. Trabajamos bien con el cuerpo técnico del primer equipo y con el del filial, y bueno, se dieron las circunstancias para debutar en el primer equipo. No fue el mejor estreno pero no deja de ser un debut en Primera.

¿Qué cree que ha mejorado en este último año?

Te diría la concentración y el ser capaz de mantener durante todo el partido ese foco, para poder rendir en todas las acciones al cien por cien, y, así, reducir los posibles errores.

¿Qué le ha aportado el Betis hasta ahora?

Siempre les digo que les estoy muy agradecido por darme las mejores condiciones para poder trabajar. Soy un apasionado del fútbol, de los entrenamientos de la preparación, y me han dado las mejores condiciones para ello, grandes profesionales acompañándonos en el día a día y después, bueno, pues el poder competir en Primera es un premio. Estar en el Villamarín rodeado de todos los béticos no tiene precio.

Pasó de ser tercer portero a que Pellegrini lo considere un portero de garantías, ¿dónde reside la clave de ese cambio?

En el trabajo diario. Un portero tiene que asumir que va a pasar ocasiones durante una temporada, o durante su carrera, que no va a jugar. Este año ,en el primer equipo, estaba rodeado de grandísimos jugadores de una calidad inmensa, y en los entrenamientos tuvimos la oportunidad de que me conociesen y de pasar muchas horas entrenando con ellos. Creo que ahí está la clave.

A nivel mental, ¿le ha costado gestionar su rol?

Te podría decir que ha habido momentos y demás, pero gracias a trabajar con psicólogos, con el apoyo también de mi familia, mi representante y este año, con el apoyo del club que ha sido muy grande también, tenía mecanismos y estaba bien rodeado para poder llevar cualquier situación de la mejor manera posible.

¿Cuál ha sido su partido más difícil?

Es difícil porque en Primera todos los partidos lo son, hay muchísimo nivel. Quizás el derbi por lo que supone, pero no ha habido un partido fácil, incluso el debut me pilla de imprevisto. También el Bernabéu en último partido de liga, son situaciones que hay que gestionar muy bien y estar muy bien preparado mentalmente.

¿Qué le supuso dejar la portería a cero en el Bernabéu?

No hay mejor forma de cerrar una temporada que esa, es la primera vez que jugaba allí, el estadio recién estrenado como quien dice, en un partido como la despedida de Kroos. Pude vivir eso desde dentro, que es un premio. También fue un regalo vivirlo con Ricardo, central del filial, el último partido de Claudio Bravo... tiene muchas connotaciones que me satisfacen.

"Disfruto entrenando cada día, un portero sabe que puede pasar ocasiones sin jugar"

¿Se ha sentido arropado por el Benito Villamarín?

Sí. Contra Las Palmas fue un partido precioso, la afición respondió llenando el estadio. Al acabar el partido fue una sensación única escuchar a todo el estadio corear mi nombre. La afición es la mejor de España, no tengo palabras suficientes de agradecimiento.

¿Cómo vivió los nervios del derbi?

Viene de mucho trabajo con el psicólogo. En este tipo de situaciones tienes que estar muy concentrado porque todo lo que pasa alrededor te puede quitar la atención y llevarte a errores. Uno tiene que centrarse en su trabajo.

¿Qué le diría al Fran que empezó bajo palos en Bertamiráns ?

Le diría que la ilusión que tenía ahí el amor por el fútbol es lo que me llevó a donde estoy ahora mismo. En Bertamiráns fui muy feliz, estaba seguido en el campo, iba a donde hiciese falta. Creo que esa pasión de un niño es lo que a día de hoy me sigue emocionando. El amor a la profesión es el reflejo de la pasión y del disfrutar del fútbol que tenía cuando estaba en Bertamiráns.

"Siempre que puedo vengo a Pontecesures, me ayuda a afrontar con energía lo que venga"

¿Qué objetivos se marca para la próxima temporada?

Mostrar mi mejor versión en cada entrenamiento, es algo que me lleva hasta donde estoy. Disfruto un montón entrenando todos los días. Para los que amamos la profesión valoramos un montón las condiciones del Betis para entrenar.

La morriña

¿Cómo lleva la morriña?

Es una cosa de los gallegos que no cambia nunca. Cuando te vas de casa echas un montón de menos la tierra. Tengo la suerte de que mi familia me visita mucho y mis amigos vienen bastante a Sevilla, por lo que voy saciando mi morriña. Siempre que tengo unos días libres intento venir a casa, soy muy casero y disfrutar de eso me da fuerza para afrontar lo que queda.

¿Cómo valora la experiencia con la Selección Gallega?

Pude compartir experiencia con compañeros a los que admiro mucho. Poder tener ese ratito con ellos fue maravilloso. El ambiente era increíble. Vestir la camiseta de la selección gallega es algo único con ese sentimiento de pertenencia que tenemos los gallegos.