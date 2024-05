La Fundación de Deportes aplaza el XIII Triatlón Concello de Vilagarcía

La Fundación de Deportes de Vilagarcía, en conjunto con la Federación Gallega de Triatlón, ha decidido aplazar la XIII edición del Triatlón Concello de Vilagarcía. "A Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía, xunto coa dirección técnica e de seguridade da organización do XIII Tríatlon Concello de Vilagarcía, comunicamos o aprazamento da proba prevista para este domingo 5 de maio. Debido ás intensas chuvias que se están a rexistrar, estanse formando numerosas balsas de auga no segmento ciclista", señalan.

Lo cierto, es que las altas lluvias y las alertas meteorológicas supondrían un claro peligro para los participantes, por lo que este ha sido el motivo de peso para aplazar dicha edición. "Segundo a previsión meteorolóxica, continuarán as precipitacións en grande cantidade ata o mesmo día da proba, polo que a probabilidade de ter bolsas de auga no percorrido ciclista é moi alta, convertendo o circuíto el altamente perigoso. Esta situación suporía un elevado risco para a integridade dos participantes, polo que, dende a organización decidimos na tarde de hoxe, venres 3 de maio, aprazar a celebración da proba co obxectivo de garantir a seguridade dos deportistas e pensando en ocasionar os menores contratempos posibles", señalan.

Nueva fecha

Actualmente, las autoridades competentes se encuentran trabajando en una nueva fecha para la realización de la prueba, pero teniendo en cuenta el calendario nacional y autonómico para los próximos meses, desde la Fundación aseguran casi con total seguridad que la realización se llevará a cabo en el próximo mes de septiembre.