Gara Jorge: “Ficho por el Cortegada por ambición, es un proyecto muy bonito”

Mariscos Antón Cortegada se encuentra atravesando una de sus mejores etapas. En seis jornadas, las de Álvaro Fernández solo perdieron un partido, acumulando ya una racha de cuatro victorias consecutivas y posicionándose en la segunda posición de la tabla clasificatoria de Liga Femenina 2.

Un combinado renovado en el que todas las jugadoras tienen su importancia para que las cosas salgan bien. Uno de los grandes fichajes de esta campaña es el de la alero canaria Gara Jorge, procedente del Náutico Tenerife. La joven de 23 años se integró a la perfección con el grupo, aportando mucho en el ámbito atacante de Mariscos Antón Cortegada. “Tenía mucha ilusión por fichar porque el proyecto es muy bonito. Estoy muy contenta aquí y muy ilusionada”, dice Gara Jorge. “Desde que llegué estoy muy cómoda, tanto con los entrenadores como con el grupo. Pienso que tenemos un gran grupo humano”, señala la alero.



Un grupo nuevo que parece haber encajado a la perfección, llegando a entenderse muy bien en la cancha. Asimismo, Gara Jorge viene demostrando un gran acierto en el tiro en los últimos enfrentamientos. “El tiro es algo que trabajamos bastante todas, tenemos muchas sesiones y nos ayudamos entre todas para conseguir esos resultados. Somos varias las que estamos haciendo buenos porcentajes y es algo positivo, porque todas las jugadoras aportan en varios aspectos, no cae sobre una la responsabilidad”, comenta Gara.

Un equipo muy sólido que resulta muy complicado de derribar a todas sus rivales, como así demostraron en el último partido ante León. “La mentalidad es ir partido a partido, olvidando lo que haya pasado el fin de semana anterior, y viendo que tenemos por delante un nuevo objetivo y una nueva oportunidad”, destaca.

Este sábado, las de Fernández visitan a Mondragon Unibertsitatea, un duelo que para Gara Jorge será “difícil, a pesar de que sea un equipo que acaba de ascender”.

Nueva experiencia



La alero de Canarias no es la primera vez que juega en terreno gallego, y es que Gara Jorge vistió hace dos años la camiseta de Maristas Coruña. “Por casualidad volví a Galicia. En Vilagarcía estoy muy a gusto. Es súper cómodo, no tengo queja, ya me habían hablado del sitio antes de fichar”, indica Gara Jorge.



“Ficho por Cortegada por ambición. Por ponerme en retos más complicados, en un equipo que va a estar en puestos altos de la liga. Además, entrenar día a día con compañeros de tanto nivel es algo que me ayuda a mi”, destaca. “Tengo mucha ilusión, pero creo que lo mejor es ir partido a partido. Siempre intentamos entre todas animarnos y apoyarnos”, afirma.



Lo cierto, es que para remontarse a un inicio tan bueno de temporada hay que viajar a hace nueve campañas. Ahora, buscarán seguir mejorando su racha.