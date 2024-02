El gol de Jenny y las paradas de Curbelo dan la sexta seguida al Viajes InterRías

El Viajes InterRías FF consiguió en Gexto su sexta victoria consecutiva en Segunda RFEF que le permite mantenerse en el segundo puesto a tres puntos del líder Real Madrid, que no falló en Santander ante el Racing (0-1). Tampoco lo hizo el Atlético Baleares en el campo del Sporting de Gijón, por lo que las de Palma se mantienen a cuatro puntos del equipo de Cris Oreiro.



No fue un partido sencillo en el campo de un Bizkerre que apretó sobre todo en la segunda parte, pero se topó como una Patri Curbelo sobresaliente que volvió a salvar a las de Sanxenxo.

En un campo sintético y desgastado, donde las acciones técnicas no eran sencillas, el Viajes InterRías realizó una variación en el once respecto a las últimas jornadas. La delantera Alicia, con algunas molestias, empezó en el banquillo y fue Jenny Corros la que acompañó en ataque a Machado.

Lola entró en el carril izquierdo e hizo la jugada del gol a la media hora de partido. La carrilera puso un pase atrás tras profundizar por banda y puso un pase atrás que remató Jenny Corros para hacer su decimotercer gol en liga. Si la delantera asturiana sigue siendo determinante en la gran temporada del equipo celeste, en el otro área Patri Curbelo más de lo mismo. La portera canaria hizo una gran parada al meter una mano salvadora a un disparo lejano que iba a la escuadra.



En la segunda parte el Viajes InterRías FF tuvo que defender más en campo propio ante el empuje de un Bizkerre que pelea por salir de puestos de descenso. El equipo vasco tuvo una ocasión muy clara que volvió a salvar Curbelo con una gran parada, esta vez abajo pegada al palo izquierdo. Resistió el equipo de Oreiro, que alarga su gran racha.