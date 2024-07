El gol llega a A Lomba: Jose Rivera vuelve a casa diez años después

Jose Rivera vuelve a casa. El talento goleador del joven de 24 años vuelve a vestir la camiseta arlequinada 10 años después de su salida. La directiva intentó hasta en tres ocasiones que volviese a la que siempre fue su casa, pero las cosas se torcieron ya cuando el Pontevedra no le dejó salir, y más tarde, la falta de acuerdos impidió la vuelta más esperada. La nueva incorporación levantó gran expectación, y es que distintos aficionados no quisieron perderse la presentación del diamante en bruto del Arosa SC. Una emoción que quiso trasladar el presidente, Manolo Abalo, al tener por fin a Rivera en las filas ahora dirigidas por Míchel Alonso.

“Hace tres o cuatro años que ando detrás de Jose, fue Pedro quien consiguió traerlo definitivamente”, cuenta el presidente de la entidad arousana. El delantero cuenta con mucha experiencia tanto en Tercera como en Segunda B a su corta edad, además de poder atarse a todas las condiciones del ataque.

“Queremos agradecer las facilidades que puso para fichar por el Arosa dentro de las complicaciones que supone un fichaje de esta importancia, con ofertas de superior categoría y seguramente de más dinero”, quiso recalcar Pedro. “Él siempre puso por delante esto, fue todo muy fácil y por fin está de vuelta en casa”, destaca.

| Mónica Ferreirós



Por su parte, el futbolista quiso agradecer la acogida que tuvo su regreso a A Lomba. “Muchísimas gracias por el esfuerzo, tengo muchas ganas ya de empezar. Hay un grupo muy bueno y tenemos por delante un gran reto”, comenta. A pesar de ser un jugador muy querido, en su última visita a Vilagarcía tuvo algún que otro roce con la afición. “Al final son cosas del fútbol, del partido, y todo queda en el campo. Ahora quiero trabajar mucho con esta camiseta y devolver la confianza en el terreno de juego”, dice Rivera al respecto. Un delantero polivalente, capaz de adaptarse a las distintas exigencias del técnico.

“Me adapto a jugar un poco más por dentro, por fuera... no solo voy a aportar goles al equipo, pero todos los que vengan, bienvenidos”, comenta. El proyecto ambicioso que plantea el equipo arousano para la 24/25 ha sido determinante para captar la atención del delantero. “Lo veo como un reto, me apetece mucho. Estoy muy feliz y contento, es un proyecto muy bonito”, recalca.

A la tercera, la vencida



Jose Rivera vuelve después de dos intentos fallidos con su fichaje, algo que quiere dejar en el pasado. “Ahora toca disfrutar de estar aquí, de trabajar y de ir a por todas. Son muchos años aquí y esta es mi ciudad, mi sitio, es diferente jugar en casa que en otro sitio”, afirma. Hace 10 años, Rivera puso rumbo al RC Deportivo, del que fue saltando a distintos equipos como el Pontevedra, el Coruxo, o el Villanovense. “Al final coges experiencia y pruebas en otros sitios. Espero que eso me sirviera para crecer, madurar y ser mejor futbolista hoy”, comenta el vilagarciano.

Manolo Abalo se mostró feliz por el fichaje | Cedida



Con respecto a su nuevo comienzo en el Arosa, Rivera se mostró ilusionado. “Confío en trabajar mejor cada día y, por supuesto, en lograr el ascenso. Me lo tomo como un reto, de otra forma es contraproducente”. Asimismo, el fin del convenio con el Gran Peña y el Celta también propició la salida del futbolistra. “El Gran Peña no tiene un proyecto estudiado, no era viable seguir allí”, destaca. Sin duda, Rivera encajará como nadie en A Lomba, ya que en más de una ocasión ha manifestado que le gustan los “ambientes caldeados”. “A Lomba es un estadio que aprieta mucho y es algo que me motiva", dice.

| Cedida

"Estoy deseando jugar y vestir la camiseta, me encanta el ambiente”, resalta. Aunque todavía no se conoce el calendario oficial, lo que sí se sabe es que Rivera no podrá disputar el primer partido de la temporada por la sanción que arrastra del play-off con el Gran Peña. “Chega cando máis falta lle fai ó club, ahora está maduro e formado, creo que lle vai a dar moitísimo ó club. Toda a expectación que hai entorno á súa chegada di moito del”, destaca Manolo Abalo.



El vilagarciano firmó una temporada espectacular con el Gran Peña Celta C, equipo con el que anotó 11 goles en la temporada regular. En el vestuario se reencontrará con el también recién llegado Samu Santos, y es que ambos proceden del Gran Peña. “Samu es un pedazo de central, y en el vestuario es una persona 10, va a sumar muchísimo”, cuenta Rivera. “Yo en el vestuario soy una persona alegre, dispuesta a sacar una sonrisa, sobre todo en los momentos más difíciles cuando vengan mal dadas. Me gusta intentar que todo el mundo esté unido, que podamos hacerlo juntos y conseguir el objetivo planteado”, destaca.