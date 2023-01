Un golazo de Guillán decanta para el Umia un derbi polémico

Umia 1-0 Ribadumia

El Umia se llevó el derbi local al ganar con un golazo de Álex Guillán mediada la segunda parte a un Ribadumia que lo intentó hasta el final pero no tuvo acierto, por lo que cosecha su segunda derrota seguida. Como se esperaba el partido fue un toma y daca. Empezó avisando el Umia en un remate de Guille que paró Roberto Pazos. El derbi fue intenso y no estuvo exento de polémica. Los visitantes reclamaron roja a Emilio en una falta sobre Facu, que se saldó con amarilla. El Ribadumia reclamó un gol fantasma poco después, cuando Pachi sacó sobre la línea de gol en una falta lateral lanzada por Cheri. En cuanto a juego también hubo alternativas. El Umia apretó en la primera parte durante unos minutos en los que no concretó sus acciones dentro del área. Las más claras fueron en un centro chut de Nico que se estrelló en el larguero y un remate de Guille que salvó Roberto Pazos.



En la segunda parte se mantuvo la misma tónica, pero el Umia esta vez acertó en una transición de Diego en la que cedió a Guillán quien desde dentro del área marcó por bajo de tiro cruzado. A partir de ahí el Ribadumia dio un paso adelante y se volcó en busca del empate, pero le costó generar ocasiones. Fueron los locales los que estuvieron cerca del segundo. Primero en un disparo de Sidibé al que respondió Pazos, que tambgioén hizo otra soberbia parada a remate de cabeza de Jonás. Las mejores del Ribadumia en el tramo final las tuvieron Miguel Vázquez en un remate de cabeza al saque de una falta lateral. La otra, ya en el descuento, fue un disparo de Brais de falta directa que se estrelló en el larguero. El Umia coge aire y el Ribadumia cede terreno en la parte alta.