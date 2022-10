Goleada en Arzúa y liderato

El Arosa dio un golpe encima de la mesa al ganar en Arzúa por 0-3, con goles de Borja Míguez, Julio Rey y Mario Domínguez. Una victoria que sitúa líderes a los arlequinados, algo anecdótico a estas alturas, pero que consolida una buena dinámica de resultados y sensaciones. El juego no fue tan brillante como la pasada semana, porque el escenario y el plan del rival eran diferentes. Aún así el equipo arosista dominó por completó las áreas y por quinta vez en seis partidos echó el candado a su portería. Además empezó bien el partido, marcado por el viento y la lluvia en la primera parte, y logró un tanto tempranero que le permitió jugar con la tranquilidad de tener el marcador a favor.



Luisito Míguez repitió el 4-2-3-1 con el que jugó ante el Estradense, dando entrada a Sandá y Brais Pedreira, que volvía al campo donde jugó las últimas cuatro temporadas, por los lesionados Abel Suárez y Fajardo. Con medio centenar de aficionados de Vilagarcía en la grada do O Viso, entre ellos los integrantes de la animosa y ruidosa Peña Escuadra Arlequinada, el Arosa empezó muy echufado el partido y logró marcar a los cuatro minutos. En otra acción de Iñaki, que se está convirtiendo en todo un asistente. El ex granate remontó línea de fondo y puso un centro al área que cazó Borja en el segundo palo para hacer su segundo gol en liga.



El partido no tuvo un dominador claro porque los dos equipos no quisieron ceder ni un palmo de terreno en la pelea por la posesión del balón, acumulando mucha gente por dentro. El Arzúa, un equipo valiente, no se dejó dominar ni someter por el Arosa. En una transición los locales dieron respuesta en un disparo de Brian alto.



La batalla se libró en el centro del campo, donde ambos equipos estuvieron muy activos en la presión, por lo que las ocasiones en la primera parte fueron escasas. El Arosa consiguió estirarse sobre todo por banda izquierda, pero sin opciones de finalizar las jugadas, salvo un remate de Borja que se fue alto. El empuje local fue bien contenido por la zaga arlequinada, mientras que Luisito Míguez se desgañitaba en la banda porque no le gustaba lo que estaba viendo. Aún con más iniciativa por fases, los locales tampoco generaron opciones de remate, ni en juego ni en balón parado. Así llegó el partido al descanso, con ventaja mínima, equilibrio de fuerzas y la lluvia el viento dando al fin una tregua.



Luisito movió ficha en el ecuador, retirando a Brais Pedreira y dando entrada a Sylla, que se colocó en banda derecha. Al inicio de la segunda parte nada cambió. Marcas pegajosas en el centro del campo y pocos espacios para hacerse con el control de juego. El delantero local Chiño era el más peligroso de los locales cada vez que tenía espacios para correr, pero tanto Pacheco como Martín, muy atentos, taponaban sus opciones de disparo.



En esas estaba el partido cuando el Arosa logró el 0-2. Inició la acción Julio en la izquierda, en una buena diagonal hacia dentro. Borja lo hizo perfecto al darle continuidad y descargar sobre banda derecha, donde Sylla controló, levantó la cabeza y puso un centro al segundo palo que remató de cabeza abajo el propio Julio Rey. Su tercer gol en liga.



El técnico local Alberto Mariano hizo un triple cambio tratando de reactivar a su equipo, que llegaba al borde del área pero era incapaz de hacer ocasiones a un Arosa sólido en defensa. Luisito también movió ficha dando entrada a Fajardo y Mario por Iñaki y Sandá. Al refrescar el centro del campo, el Arosa ganó en actividad ofensiva, aunque el Arzúa también generaba llegadas, siempre sin finalizar. Esa falta de calidad en la resolución del rival permitía al Arosa tener la sensación de partido controladísimo.



El Arosa acabó mucho mejor que el Arzúa el partido. Perdonó el 0-3 en un disparo de Borja a centro de Sylla, desbartado por un paradón de Chema. El equipo arlequinado estaba jugando más en campo contrario, mientras el presidente Manolo Abalo seguía dando vueltas alrededor de la grada, inquieto. Mario recuperó en el centro del campo y tras combinar con un compañero, puso un gran balón al espacio sobre Faajardo, que perdonó el 0-3. El propio Mario lo lograría a cinco minutos del final. Nada más entrar al campo, el canterano Álex robó un balón en banda y se adentró en área con el esférico para servir un pase al punto de penalti que convirtió en el tercero el extremeño. Fue un final placentero y otro baño de confianza del ahora líder.





Arzúa 0 - 3 Arosa Arzúa: Chema, Andrés (Salgado, min. 73), Queiruga (Toni, min. 78), Izan, Aarón Rama, Ángel (Guitián, min. 63), Enjamio, Hugo, Lucas (Aldán, min. 63), Chiño y Brian (Pablo, min. 63).

Arosa: Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Cotilla, Brais Vidal, Javi Sandá (Mario, min. 72), Brais Pedreira (Sylla, min. 46), Julio Rey (Álex Rodríguez, min. 86), Iñaki (Fajardo, min.72) y Borja Míguez (Hugo Losada, min. 78).



Goles: 0-1 Borja Míguez (min. 4); 0-2 Julio Rey (min. 57); 0-3 Mario Domínguez (min. 87).

Árbitro: García Rey (Ferrol), auxiliado por David Rapela y Alejandro Rodríguez. Mostró amarilla por parte local a Queiruga y a Sylla, Cotilla por los visitantes.

























► Luisito míguez

Entrenador del Arosa “Agradezco la presencia de la afición, está enganchada al equipo”



No paró ni un minuto en el banquillo durante todo el partido. Pero al final, Luisito estaba relajado, satisfecho y con un sonrisa en su rostro que delataba felicidad. “El viento hipotecó todo. Nos encontramos con un gol muy temprano, pero nos costaba circular el balón. Los dos equipos acumulamos mucha gente por dentro porque a ellos le gusta eso y nosotros teníamos una propuesta de partido que nos salió mejor en la segunda parte que en la primera porque el viento nos condicionó mucho. Estoy contento con el 0-3, pero soy muy exigente y hay cosas que mejorar, aunque hay que darle mérito al rival que siempre propone.

En la segunda parte, si no es por Chema que hizo dos paradas espectaculares, podríamos ganar por más diferencia. Estoy contento por ganar en un campo complicado, aquí perdió el Villalbés.

Lo del liderato no lo miro. Quedan una barbaridad de puntos y lo que tenemos que hacer es ir domingo a domingo. Dejar la portería a cero demuestra que el erquipo defiende bien y es solidario. Estoy sorprendido y agradezco la presencia de tanta afición. La gente está enganchada con el fútbol y la entrega del equipo, que tiene muy buena actitud”.