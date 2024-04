Gorgoso deja en el aire el proyecto de la próxima temporada

Mariscos Antón Cortegada se ha despedido de la temporada 2023/2024 con el sexto puesto en la clasificación de la Liga Femenina 2. Una actuación que, desde la directiva, consideran “muy buena, teniendo en cuenta las circunstancias que se dieron respecto a las lesiones y de tratarse de una temporada irregular”. El gran trabajo de Álvaro Fernández en el banquillo no solo ha conquistado a Fontecarmoa 2, si no también a las altas esferas del club.

“Álvaro hizo un trabajo excelente. Estamos muy contentos con él. Nuestra opción es que siga si las condiciones económicas lo permiten, pero todavía es pronto para hablar de ello”, señala Gorgoso, presidente de Mariscos Antón Cortegada. Del mismo modo, da por cumplido el objetivo de la temporada, a pesar de no llegar a la fase de ascenso. “Este año se pretendía jugar la fase, pero las circunstancias fueron las que fueron, y llegamos al final con dos jugadoras menos, que eso se nota mucho”, lamenta.



Tras esta temporada todo el mundo se pregunta qué va a pasar con el equipo. Una duda que el presidente todavía no puede solventar. “Tenemos que ver con qué medios vamos a contar a nivel económico, y una vez tengamos ese balance, se planteará la propuesta para la próxima temporada. Este mes nos reuniremos con Mariscos Antón y con las instituciones para ver si mantienen su apoyo”, destaca Gorgoso. La Asamblea será la que decidea la política bajo la que se va a plantear el próximo año de competición.



“A principios de junio queremos reunirnos. Sí que va a haber cambios, pero primero hay que tener las cuentas”, recalca. Asimismo, el presidente no olvida el trabajo de Javi Nogueira. “Queremos que quede claro que lo que se consiguió tampoco habría sido posible sin su trabajo, no sería justo no reconocerlo”, señala. Con respecto al futuro de las jugadoras, el presidente asegura que todavía no se ha hablado con ninguna sobre su futuro. “Todas no van a seguir. Unas porque no querrán, y otras porque no han cumplido con las expectativas”, destaca. La afición tendrá que esperar para saber qué será de su equipo.