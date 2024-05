El Grand Jeté triunfa en el tapiz de A Senra en su V Torneo de Gimnasia Rítmica

El pabellón de A Senra acogió el V Torneo de Gimnasia Rítmica del club cambadés Grand Jeté. En él, se dieron cita más de 200 gimnastas de distintos puntos de Galicia, y cerca de mil personas acudieron al concello de Ribadumia para acompañar a las pequeñas en dicho torneo.



“Foi todo xenial, non temos queixa”, comenta Lorena Romero, presidenta del club Grand Jeté. “As mamis do club animáronse a facer exercicios para sorprender as súas fillas, representando os conxuntos máster”, destaca. Los espectadores de A Senra pudieron ver como la gimnasia rítmica es para todas las edades. Asimismo, el club anfitrión consiguió grandes resultados sobre el tapiz de Ribadumia.

Más de 200 gimnastas acudieron a A Senra | Mónica Ferreirós

El conjunto iniciación escolar consiguió el oro, medalla que también levantaría el conjunto máster pelota, y el benjamín interescolar. Por otro lado, los conjuntos máster maza, prebenjamín interescolar, trío cadete interescolar, Mía Diz como benjamín escolar, y Daniela Torres como alevín interescolar, conseguirían el segundo puesto en sus respectivas categorías. Por otro lado, el trío alevín interescolar, Raquel Lorenzo, de promoción infantil, y Helen Valle, de promoción interescolar, conseguirían el tercer puesto de sus categorías. Asimismo, Grand Jeté consiguió dos cuartos puestos, con Lafuente y Carla Otero .