Gus Andújar: “Para mí, el ascenso sería cerrar el círculo perfecto”

El Sigaltec disputa este fin de semana la fase de ascenso a Liga EBA. Un premio a la gran temporada realizada por los de Gabín, y que puede ser la despedida de las canchas del capitán, Gus Andújar, que a sus 46 años busca dejar al equipo en la misma categoría que lo dejó tras su salida.

¿Cómo va la preparación para la fase?

Bien, estamos entrenando mucho. Es una alegría porque al final es un premio llegar hasta aquí, pero también con la responsabilidad de que queremos ascender, y por supuesto, concienciados de que para nosotros el partido más importante es el sábado contra Ferrol, que es en lo que nos estamos centrando. Estamos dando todo y más.

Ya jugó en el equipo cuando estuvo en EBA, ¿qué tal ve la posibilidad de volver otra vez?

Para mí es un sueño, se lo digo a mucha gente. No el volver a jugar en Liga EBA, sino que el club vuelva a estar en esa categoría, sobre todo por el trabajo que se está realizando estos últimos años, y por los chicos, que es el lugar que le corresponde y ojalá se pueda conseguir.

¿Qué significaría lograr ese ascenso?

Pues que desde que hace años el equipo renunció a la plaza, por motivos económicos, se ha hecho un gran trabajo con la cantera. Es un orgullo que chicos de Vilagarcía peleen por llegar a esa categoría.

Es la quinta fase consecutiva que juega el Sigaltec, ¿es un plus la experiencia?

Quizás tenemos más experiencia que el resto de equipos, pero al ser a partido único es una lotería. Habrá momentos complicados, las fases son duras. Preparados estamos y con la confianza de que llevamos muchos años haciendo un trabajo serio y bueno. Ojalá el domingo podamos celebrarlo y que vaya todo bien.

Decía Isi Canabal que esta liga fue la más equilibrada, ¿cómo se vivió desde dentro?

Sí que es verdad que esta liga fue la más igualada de todas. No había equipos gallegos que hubieran descendido de EBA, entonces los que quedábamos fuimos los que no habíamos conseguido ese ascenso la temporada pasada.

¿Qué les ayudó esta temporada?

Sin duda la apuesta del club por el equipo de Tercera División. Conseguimos entrenamientos de 10 o 12 jugadores, y con las lesiones del primer equipo. Creo que es un acierto y este año se demostró. Ellos también están peleando por ascender, y el nivel es para mejorar en ambas ligas, ojalá consigamos los dos ascensos.

¿Cree que se notaría mucho la diferencia con EBA?

El baloncesto cambia demasiado. No es comparabla a cuando por ejemplo yo jugaba en EBA. El baloncesto que practicábamos hace años era más lento, buscábamos situaciones muy concretas y sistemas más largos para una situación específica. Ahora se permite más creatividad al jugador. Es un juego mucho más dinámico y rápido. Hay equipos muy buenos en EBA, el nivel es duro.

¿Puede pesar un poco el nerviosismo?

En cualquier partido a vida o muerte te puede entrar el nerviosismo, pero jugamos en casa que es una ventaja y se tiene que notar.

¿Seguirá en el equipo si ascienden?

(Risas) No, no. Me encantaría, pero para mí sería cerrar el círculo perfecto de poder dejar al equipo en la misma etapa y que ahora disfruten los chicos.

La capitanía

Andújar, el más veterano del equipo, podría jugar sus últimos partidos con el Sigaltec.

¿Cómo lleva ser capitán del Sigaltec?

Bueno, siempre digo que yo soy un poco el capitán en la sombra. A nivel de capitanía pues ejerzo como el veterano, que realmente lo soy porque podrían ser casi todos mis hijos. Prefiero que por afinidad la capitanía la lleven ellos.

¿Cómo ve a los rivales de la fase?

El último contra el que jugamos fue Cambre, que es un equipo experimentado y fácil no lo van a poner, al igual que Rosalía, que aunque le ganasemos los dos partidos, es un equipo que nos cuesta. Ferrol es un equipo que rebotea y se ponen en diferentes situaciones defensivas para cambiar la dinámica que a nosotros nos favorece. Va a ser disputada. En teoría somos los mejores cuatro equipos, y creo que somos los justos candidatos a estar en esta final.

¿Seguirá vinculado al Sigaltec?

Sí. Ya se mirará cómo con Luis y con el presi. Es el club en el que me he criado, y siempre intentaré colaborar en lo que sea.