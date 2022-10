“Hay ganas de este partido en A Estrada”, dice Raúl en su vuelta a A Lomba

El Arosa retoma la liga el domingo en A Lomba a las 18:30 horas recibiendo al Estradense. Un rival muy incómodo, que también suma 7 puntos en la tabla después de los primeros cuatro partidos de liga. La última vez que los de A Estrada visitaron A Lomba fue en la semifinal del play-off de ascenso en el mes de junio del pasado año. El Arosa, con diez casi toda la segunda parte y con nueve en la prórroga, fue capaz de resistir ante un Estradense que desperdició un penalti. Los locales pasaron a la final en un ejercicio de resilencia y ascendieron.





Esa misma temporada en liga los arlequinados fueron capaces de ganar los dos partidos a los de Tabeirós-Terra de Montes. Eso sí, con mucho sufrimiento y algo de fortuna. En la temporada la 2019-2020, los de A Estrada ganaron en A Lomba con dos goles del actual delantero del Arosa Borja Míguez (0-2), mientras que en el partido de vuelta el Arosa venció 0-1 en el Municipal de A Estrada. Durante la actual pretemporada ambos equipos se enfrentaron en la primera eliminatoria de la Copa Federación en su fase autonómica, con empate 1-1 al final de los 90 minutos y victoria en la tanda de penaltis para el equipo que entrena Nacho Fernández Pacios, que tomó el relevo este verano de Alberto Mariano, ahora en el Arzúa.





El del domingo será por tanto el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos en los últimos tres años, a pesar de que la pasada temporada no estuvieron en la misma categoría. Entre los alicientes que presenta la cita se encuentra el pasado en el rival de jugadores como Martín Sánchez, Brais Vidal y el propio Borja Míguez en el Arosa, y de Pablo Porrúa, Joel Sanabria o Raúl Gómez en los visitantes. El caldense vuelve a A Lomba, donde debutó siendo juvenil de primer año de la mano de Rafa Sáez. En su segundo año juvenil se hizo un hueco en el primer equipo, siendo una de las revelaciones de Tercera, lo que le llevó al Deportivo, donde se proclamó campeón de España.





Sin embargo en el club herculino también le tocó vivir la otra cara del fútbol. “Fue una temporada muy dura en lo personal. Empezó bien, con minutos en la pretemporada con el Fabril, pero por motivos de estudios no podía ir a los entrenos y empecé a bajar el rendimiento y dejé de contar para el entrenador”. Fue entonces cuando Raúl pidió al Deportivo salir. “Me pusieron muchas trabar para irme al Estradense”, por lo que la situación se enquistó y no pudo desvincularse hasta noviembre. “Creía que no iba a tener un año como el del Arosa nunca más, y me encontré con la temporada increible en el Depor que ganamos la Copa de Campeones, pero el año pasado me tocó vivir la otra cara del fútbol. Siempre se sale buscando cosas nuevas pero para mí fue duro. Aprendí que hay que trabajar y que luchar, no te pueden dar todo hecho”.

Raúl perdió confianza y está en pleno proceso de reencontrar sus mejores sensaciones. “Aún no he recuperado el nivel que tenía en el Arosa y en la primera fase con el Depor, pero cada vez estoy mejor”. En este primer mes de liga en el Estradense “no estoy saliendo desde la partida”, explica, “pero estoy muy contento, hay un gran ambiente en el vestuario y on ganas de hacer algo importante este año”.





Volver a A Lomba a enfrentarse al club que lo formó desde que era alevín es “muy especial” para Raúl. “Esta semana lo comenté con Porrúa, que para él también es especial volver. El Arosa es un equipo que va a estar entre los tres primeros seguro. Tiene una presión que no tenemos el resto, al ser un recién descendido que por escudo, afición y por todo lo que todos sabemos de sobra se merece estar más arriba. Nosotros jugaremos con eso”, reconoce el centrocampista caldense. “Tengo muchas ganas de volver a A Lomba. Tengo muy buen recuerdo de la afición y del club. Estuve 8 o 9 años en la cantera, rematando de la mejor manera posible. Le guardo especial cariño a la afición, al club, al presidente...a todo el mundo”.





Raúl confirma el extra dde motivación que tendrá el Estradense el domingo. “En A Estrada hay ganas de este partido, sí. Para el Estradense esa semifinal fue quizá el momento más importante de su historia y fue una ´derrota`dura”.





Recaída de Campillo

La mala suerte se ceba con el defensa arlequinado Alberto Campillo, que ha sufrido una nueva lesión muscular en el gemelo cuando ya se entrenaba al mismo ritmo que sus compañeros. El central vigués se hará pruebas para conocer el alcance del percance, que le vuelve a mandar a la grada sin poder debutar de momento.