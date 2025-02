Hugo Abalo: “No podía dejar pasar este tren, pero fue difícil dejar el San Martín”

El Villalonga FC sigue dando pasos de gigante de cara a mantenerse en Tercera RFEF, por ello, el combinado de Alberto Mariano se reforzó en el mercado invernal. Una de esas llegadas fue la de Hugo Abalo, quien cumplía con la posición de atacante en el San Martín, equipo que se encuentra disputando la Primera Futgal. Tras convertirse en el “caramelito” para los equipos de Preferente, finalmente fue el Villalonga el que consiguió hacerse con sus servicios.

“Para mi fue muy difícil dejar el San Martín porque llevaba 19 años jugando ahí. Tenía ofertas de equipos de Preferente, pero no me llamaba, porque al final en el San Martín estábamos luchando por ascender a Preferente”, señala el joven de 22 años.

“Fichar por el Villalonga fue muy bonito. Cuando te llama un Tercera RFEF ya tienes que empezar a pensártelo porque es una oportunidad que igual no tienes otra vez. No lo podía rechazar”, recalca Hugo Abalo. En apenas una semana, el nuevo fichaje ya se ganó el cariño de San Pedro, anotando el cuarto gol del gran partido ante el Viveiro.

Hugo Abalo en San Pedro | Villalonga FC



“Me sentí muy bien. No me esperaba contar con tantos minutos porque al final llevo poquito tiempo con el equipo, pero estoy muy contento, y, por supuesto, el gol siempre ayuda”, comenta. Cierto es que de Primera Futgal a Tercera RFEF hay un salto muy grande, pero la palabra imposible no parece estar en el diccionario del ya celeste.

“La diferencia que más noto es respecto al físico, también es lo que más trabajamos en los entrenamientos. Ahora mismo no podría decir si el ritmo de Tercera me parece más difícil porque solo disputé 45 minutos, tengo que ir viéndome poco a poco en la categoría. Obviamente es un salto muy grande porque son dos categorías de golpe”, indica.

Villalonga FC



Las nuevas incorporaciones cuentan con la total confianza del entrenador, que tras el partido ante el Viveiro, se mostró muy feliz por el gol de Abalo y su primera participación con el equipo. “Alberto siempre nos dice que si respondemos en las oportunidades, acabaremos aportando al equipo. Estoy muy contento con él y con todos los compañeros, la verdad es que nos acogieron muy bien a los recién fichados”, recalca Abalo.

Tras su primera toma de contacto con la camiseta del Villalonga, Hugo Abalo podría volver a tener minutos en el Julio Mato, ya que los de Mariano visitan este domingo a las 17 horas al Noia CF.

“Espero ir teniendo más minutos poco a poco. El equipo creo que va en línea ascendente. Ya antes de que llegáramos los nuevos, ganar a la Sarriana subió mucho la moral porque al final es un equipo de la parte alta, y la victoria ante el Viveiro reafirmó las sensaciones, y más por la manera en la que jugamos”, destaca el atacante. Después de la victoria en San Pedro, el Villalonga FC se coloca como decimocuarto clasificado, a cuatro de ventajacon el descenso.