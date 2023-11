Hugo García y Rebeca Mariño se imponen en Rianxo

Hugo García y la boirense Rebeca Mariño se impusieron en la prueba absoluta de la IX Carreira Popular Concello de Rianxo sobre una distancia de 10 kilómetros. La prueba, que había sido aplazada el pasado 1 de noviembre por el mal tiempo, se disputó este domingo en la localidad rianxeira en diferentes categorías y distancias. El pontevedrés Hugo García (RC Celta) se impuso con un tiempo de 32:15, superando en 7 segundos a Carlos Enrqiue Gutiérrez, y en 12 segundos a Jorge González (Atletismo Narón). Alexandre Otero y Yago Lijó (Triatlón Rianxo) fueron sexto y séptimo respectivamente con tiempos de 34:04 y 34:24, justo por delante de Abel Barros (Atletismo +9 Moraña), que se impuso en Master 2. En categoría femenina, la excampeona de España de taekwondo Rebeca Mariño fue la más rápida al finalizar con un tiempo de 39:10. Silvia García (Atletismo Sar) fue segundo y primera en Master 1 con 39:57, mientras que completó el podio Ariana González (40:53). Fueron un total de 242 atletas lo que finalizaron la prueba absoluta.

El Concello y el Club Atletismo Rianxo organizaron con éxito la prueba, que pertenece al Circuíto de Carreiras Barbanza Arousa. Tomaron parte un total de 351 atletas.

En categoría sub 16 ganaron Alejandro Couselo y Eva Formoso. En Su 14, Marcos Barcala y Camen Paz. En Sub 12, Lara López y Víctor Oubel. En Sub 10, Gabriel Nogueira y Candela Herbón.