Hugo Losada: “Mentalmente necesitaba tener continuidad y minutos”

El Arosa visita el domingo al Noia en la vigésima jornada de liga de Tercera RFEF. El recién ascendido está siendo la revelación del campeonato, ubicado en la sexta plaza a sólo tres puntos de los vilagarcianos, que ocupan la última que da acceso al play-off. En las filas del equipo de Iván Carril está destacando el joven delantero Hugo Losada (Catoira, 20 años). Es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Hugo se enfrenta al club en el que se formó desde niño y con el que ascendió a División de Honor Juvenil marcando 26 goles.

Llevas casi mil minutos jugados, parece que en Noia estás teniendo la continuidad que buscabas...

Sí, la verdad es que este año todo muy bien. Mucha continuidad y minutos, que era lo que necesitaba mentalmente.

La pasada temporada en el Celta C fueron sólo 450 minutos, aunque era un equipo puntero en la categoría y casi ascendéis...

Exacto, fue un año espectacular pero la falta de minutos fue lo que eché en falta. En verano tuve varias opciones, pero lo que le dije a mi representante era que quería tener muchos minutos este año en Tercera. Por eso la mejor opción para mí fue el Noia.

¿De qué estás jugando?

Últimanente de delantero, pero empecé la liga jugando de extremo izquierdo. Es una posición en la que ya jugué el año pasado en el Celta. No le pongo peros a la posición. Con tal de jugar y tener minutos...

Es tu tercer año en la categoría. ¿Notas que te resulta más fácil adaptarte al ritmo y a los duelos?

Sí, sobre todo porque tengo más minutos y lo estoy dando todo. Mi idea es hacerme un jugador fuerte en esta categoría. El primer año en Tercera fue complicado, en el Arosa era juvenil y aún así jugué bastantes minutos con Luisito. Y el año pasado jugué menos, pero era mi primer año sénior en la categoría y había que ir poco a poco. Eran dos equipos punteros. En el Arosa estuve con gente que para mí no son de Tercera RFEF, sino de más arriba como Borja y Sylla. Y en el Celta era un filial con mucha gente de calidad en ataque que están ahora en Segunda RFEF como Mario Fuente u Óscar Lorenzo, además de Rivera, que está en el Arosa pero para mí tiene nivel de Segunda o incluso de Primera RFEF.

La buena marcha del Noia es un poco sorprendente desde fuera, ¿quizá no tanto para vosotros?

Estamos entrenando a un nivel altísimo. No esperaba estar sexto a estas alturas, la verdad, pero cualquiera que nos vea entrenar comprobará que el equipo está trabajando muy bien. Por ello me sorprende sólo en parte. Creo que nos merecemos estar donde estamos.

¿Pensáis en el play-off o seguís mirando hacia abajo?

Nosotros seguimos pensando en hacer los puntos para lograr la permanencia. Sólo miramos hacia abajo porque sabemos cuáles son y donde están nuestros rivales directos. Claro que a todo el mundo le gusta y le hace ilusión verse cerca del play-off, pero creo que hay que mirar antes hacia abajo.

Después de una gran dinámica de diez partidos invictos sólo habéis sumado un único punto en los últimos tres. ¿Qué os está pasando?

Al final todos los equipos van mejorando y te van conociendo. Contra el Polvorín no fue nuestro mejor partido y perdimos. Contra el Betanzos empatamos sin goles en casa después de tener nuestras ocasiones, pero no las metimos. Y contra la UD Ourense jugamos mucho tiempo con uno menos, lo intentamos de todas formas pero acabamos perdiendo ante uno de los mejores equipos de la liga.

Hugo Losada se está haciendo un nombre en la categoría en su segundo año sénior / Adrián Rodríguez - RNX Foto

¿Cómo afrontas el partido contra el Arosa?

La verdad es que estoy con muchas ganas. Fue mi casa desde que tenía once años y me fui hace dos. Tengo muchos amigos ahí y es especial. Creo sinceramente que podemos luchar por ganar, en nuestro campo somos un equipo difícil.

Es un campo amplio de hierba natural, ¿cómo está el césped?

Bien. En el último partido contra la UD Ourense aguantó bien pese a que llovió mucho. Pero bueno es como todos los campos, al inicio va resistiendo pero con el paso de los minutos se pone más pesado y complicado.

¿Qué guión de partido esperas a priori?

Bueno depende como venga al Arosa. Lo fui a ver dos partidos y en uno me encantaron pero en el otro no tuvieron su mejor día. Si es como en la primera vuelta puede que llevemos la iniciativa, pero tampoco lo puedo asegurar porque no sé como está ahora el Arosa. Además nosotros también venimos de tres partidos sin ganar y eso puede notarse.

¿Te gustaría en un futuro volver al Arosa o no te planteas eso ahora?

Ahora mismo no pienso en eso, pero nunca se sabe. Es algo que me pregunta mucho la gente, si me gustaría volver. Nunca se sabe donde uno puede acabar, obviamente es un club en el que me gustaría volver a jugar porque me encanta la afición que tiene, la directiva y todo, pero como digo, nunca se sabe.

Compa, Javi Rey, Iñaki y Concheiro, al margen del grupo

El Arosa prepara la visita a Noia el domingo con varios jugadores entre algodones. En la sesión de ayer miércoles Javi Rey, Iñaki, Concheiro y Álex Compa no se entrenaron con el grupo. Arrastran diferentes lesiones, que en el caso del mediocentro de Combarro y del delantero de Valga los convierten en serias dudas para el partido. Por contra, Carlos Torrado va cada vez mejor y ya está entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su regreso está más cerca. Igual que Luis Castro, que ya ha recibido el alta médica. Míchel Alonso, por tanto, va recuperando piezas pero pierde otras en estos momentos. l