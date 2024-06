Hugo Sanmartín: “Quiero jugadores con hambre de victorias”

Después de la buena temporada tras el ascenso del Umia a Preferente, la nueva directiva anunció a Hugo Sanmartín como nuevo entrenador para la próxima temporada. Se trata de una persona que ha estado toda su vida ligado al mundo del fútbol. Como jugador y como entrenador.

En cuanto a su carrera como futbolista destaca que “no me puedo quejar, he tenido una buena carrera y he vivido cosas muy bonitas. He podido jugar en categorías de nivel, y he vivido experiencias inolvidables aprendiendo mucho”. El vigués de 35 años jugó en equipos como Ciudad de Santiago, Pontellas, Arosa, Choco, Coruxo, Boiro, Arenteiro, Compostela o Alondras, casi siempre en Tercera y Segunda B.



En la faceta de entrenador lleva ejerciendo durante trece años a equipos como Salgueiriños, Grove, Choco, Arosa o Alondras en diferentes categorías. Este año empezará una nueva aventura en su vida como entrenador del Umia, “la presidenta conocía mi faceta de entrenador y me ofreció la posibilidad de entrenar a este gran club, es una gran oportunidad” comenta el nuevo míster, que tiene ilusión y muchas ganas de empezar.



Hugo Sanmartín ya ha hablado con sus jugadores y tiene claro lo que espera de ellos, “quiero gente con hambre de ganar y con ganas de entrenar, debemos crear vínculos personales con todos los jugadores para conseguir un buen ambiente en el grupo y sobre todo divertirnos jugando al fútbol, al fin y al cabo divertirse es lo más importante en esta vida”.

Hugo Sanmartín debutará como entrenador de Preferente al frente del Umia la próxima temporada / DA



El equipo afronta una temporada muy exigente en Preferente tras su ascenso. “El objetivo es el que se marquen los propios jugadores, junto con las ganas y la ambición que tengan de hacer una buena temporada”. Sanmartín tiene muy claro que la actitud en su equipo no es negociable, “quiero jugadores con hambre”.



El nuevo técnico ya trabaja de cara a la próxima temporada, y ya piensa en posibles fichajes. “No estamos buscando un perfil de jugador experimentado o joven, buscamos gente ambiciosa con ganas de jugar en el Umia y con hambre de victorias”, explica el entrenador vigués.