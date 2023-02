Hugo Villaverde: "El Arosa no nos lo va a poner nada fácil"

El Arosa juvenil recibe el domingo a las 12 horas en el Municipal de Vilaxoán al Deportivo, que logró el miércoles su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey al ganar al Villarreal en la prórroga por 3-4. Uno de los goles de los coruñeses el miércoles llevó la firma del caldense Hugo Villaverde, que la temporada pasada defendió la camiseta del Arosa logrando el ascenso. "Estábamos motivados y confiábamos tras haber eliminado al Celta y al Atlético. Sabíamos que podíamos ganar a cualquiera. Fuimos sin presión y centrándonos en lo que teníamos que hacer", explica el mediapunta, que lleva cuatro goles y casi una decena de asistencias esta temporada, la segunda en su etapa juvenil.

El equipo de Manuel Pablo, en estas semanas en las que ha centrado el punto de mira en la Copa, ha cedido el liderato en el grupo I de División de Honor al empatar con el Marina Sport (2-2) y perder con el Sporting de Gijón (2-0). Así las cosas, llegará a Vilaxoán tercero, a dos puntos de los asturianos y a tres del líder Celta. "Tuvimos un pequeño bache en liga", reconoce Villaverde, ilusionado con la fase final de la Copa del Rey que se jugará en marzo por concentración con Athletic Club, Almería y Real Madrid como rivales.

Manuel Pablo, entrenador del Deportivo juveni, charla con Fernando Torres, que dirige al Atlético de Madrid, durante la elimimatoria de Copa DXT



El Arosa tratará de aprovechar la posible resaca copera del Dépor, que en la primera vuelta se impuso claramente en Abegondo por 4-1. Desde entonces el equipo de David López "Perú" ha elevado considerablemente su nivel competitivo. Es décimo en la tabla con 23 puntos, 5 de margen sobre el descenso, y solo ha perdido dos de sus últimos nueve partidos disputados. En sus tres últimos partidos como local ganó al Real Oviedo, empató con el Roces un duelo en el que iba ganando 2-0 y sumó un punto sin encajar ante el Racing de Santander. Plantar cara al semifinalista de la Copa del Rey es el objetivo esta vez. El técnico David López "Perú" recupera a Fer y Lucas García tras cumplir sanción.

Villaverde reconoce que el partido del domingo le hace especial ilusión. "Es la vuelta a casa, volver a jugar contra todos mis compañeros con los que conseguimos el histórico ascenso del Arosa. Estoy con muchas ganas de que llegue el partido". El futbolista del Deportivo espera bastante oposición el domingo. "Sabemos que no podemos perdonar en lo que queda de liga y que no va a ser un partido fácil. El Arosa está compitiendo muy bien en todos los partidos, con pocos jugadores de último año. A principio de temporada podría pensarse que iban a sufrir, pero están compitiendo muy bien y me alegro mucho de que las cosas les vayan bien y ojalá salven la categoría".

En lo personal, "Magia" Villaverde se ha abierto paso en Abegondo. La calidad ya la tenía, ahora está sumando nuevas experiencias y evolución en el aspecto físico. "Me estoy llevando una sorpresa porque no pensaba que iba a tener tanto protagonismo. Estoy muy contento y con ganas de seguir creciendo. Se nota el ritmo, sobre cuando entrenas con el Fabril. Tengo todavía mucho que mejorar, pero noto que estoy creciendo y tengo la ilusión de ganarme mi sitio en el Dépor".