El II Ciclocross Internacional de Ribadumia espera el sábado a 400 participantes

Por segundo año consecutivo Ribadumia acoge el sábado una prueba internacional de Ciclocross, que reunirá a cerca de 400 participantes llegados de diferentes partes de España y también de Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros países. El alcalde David Castro presentó el evento acompañado por Daniel Benavides, delegado de deportes de la Xunta en la provincia, Javier Tourís, diputado provincial, Carlos Muñiz, presidente de la Federación Gallega de Ciclismo y Javier Pombo, presidente del Club Ciclista Ribadumia y director de la prueba.

El II Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia es la cuarta de las cinco pruebas internacionales que en apenas una semana se disputan en Galicia y el norte de Portugal, y que sirven, tanto a la élite nacional como a ciclistas extranjeros, de preparación para las pruebas de la Copa del Mundo del calendario invernal. Se trata de una competición de categoría C2 que reparte puntos para el ranking UCI.

El CC Ribadumia ha realizado modificaciones en el circuito respecto al año pasado, diseñando y acondicionando tres kilómetros de trazado "moi enxebre" y también muy completo, tanto por la exigencia que obligará a ir a tope a los participantes como por el espectacular entorno. Incluye el paso por los muiños de Batán, donde tuvo lugar la presentación, también por una finca con un maizal y tiene zonas monte, entre otras. La salida estará situada delante de la Pousada de Ribadumia, mientras que la zona de meta estará unos metros más adelante a la altura de la Carballeira. Si el pasado año los componentes de la Selección Italiana destacaron la belleza del lugar, con el curcuito de esta edición la organización ha ido más allá si cabe. El propio presidente de la Federación Gallega lo califició como "precioso".

A las 10:30 horas comenzará la prueba júnior, mientras que la élite y sub 23 será a las 13:45 horas, con la presencia del campeón de España Felipe Orts o Kevin Suárez como principales favoritos en categoría masculina, y de Lucía González y Sofía Rodríguez en la femenina. Por la tarde será el turno de cadetes y categorías máster.

El alcalde David Castro destacó la labor que viene realizando el CC Ribadumia los últimos años, tras poner en marcha su escuela de ciclismo en 2018. También habló de la simbiosis que se consigue con los eventos deportivos y la promoción turística de Ribadumia y O Salnés, a la vez que agradeció la implicación de instituciones y patrocinadores privados para llevar a cabo una prueba internacional como esta. Benavides, por su parte, se mostró gratamente sorprendido al conocer los muiños de Batán, donde se realiza cada año a Festa do Pan. "Este é un lugar con un encanto especial" y aninó a la gente a "vir a coñecer Ribadumia". Tanto la Xunta como la Diputación comprometieron el apoyo al evento. "Queremos que sexa unha cita obligada do calendario", dijo Javier Tourís.

Se espera bastante presencia de público para disfrutar del espectáculo que traerá a cerca de 80 participantes extranjeros, acompañados de sus familias, este fin de semana a Ribadumia.