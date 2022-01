A Illa no ofrece alternativas a medio plazo al Kiteboarding

El alcalde de A Illa Carlos Iglesias explica que el Concello no dispone de instalaciones náuticas para satisfacer la demanda del Club Kiteboarding Galicia, que lleva tiempo solicitando un local donde guardar el material y utilizar como vestuario para su actividad en la zona de O Bao, ideal para la practica deportiva de esta modalidad y que cada año atrae a más deportivas.





Óscar César, portavoz del club que cuenta con 80 licencias federativas, denunció que el gobierno local no les ofrece alternativas a este problema, apuntando que existen tres locales que están siendo utilizados por el club de piragüismo y el de vela tradicional. “Cando se puxeron en contacto con nós, miramos os locais que temos disponibles na zona, pero estes están ocupados e non hai espacio suficiente para nada máis”, explica el alcalde. “Eu entendo o malestar do clube, pero tamén eles teñen que entender as limitacións que ten un Concello como o noso”, dice Iglesias, que recuerda que “incluso tivemos que mercar unha nave para o servicio de obras”. No parece por tanto que la demanda del club se vaya a satisfacer a medio plazo. El alcalde lo deja claro. “Estamos abertos a estudiar alternativas, pero de momento o Concello non ten espacio libre porque sería desvestir a un santo para vestir outro”.





Sobre la posibilidad de usar el nuevo edificio náutico de O Bao, que ya está en marcha, el alcalce explica que “hai dúas zonas de uso privativo, para piragüismo e dornas a vela, e logo a zona común que é o xinmasio”, tampoco están disponibles los viejos locales que usaban estos clubes, ya que los siguen utilizando “para almacenar o material” sobre todo cuando se concentra la actividad de las dornas en verano.





Sobre la alternativa que plantea el Club Kiteboarding Galicia de poner un contenedor provisonal que pudiese cumplir las necesidades básicas para la actividad deportiva, el alcalde Carlos Iglesias tampoco lo ve como una solución viable, aludiendo simplemente a que “é unha zona de dominio público”. El Concello no ofrece alternativas y zanja la cuestión por el momento. “Isto non se consigue de hoxe para mañá. Outros clubes botaron trinta anos para ter un sitio e custou moito”.