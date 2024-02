Un imponente Villalonga da otro gran paso hacia Tercera en Ponteareas

El Villalonga de Luciano González continúa intratable. Ayer se rehizo en Ponteareas de la derrota de la semana pasada en el derbi ante el Cambados. Un gol de Marcos Blanco tras un claro penalti sobre Cavani fue suficiente para ganar al Juvenil (0-1). Los líderes de la competición volvieron a dar un golpe sobre la mesa y a demostrar que la filosofía de juego que mantienen desde el inicio de temporada es la mejor de la categoría. “Hemos sido muy superiores, el resultado se quedó corto para lo que se vio en el campo”, destaca Luciano.



Lo cierto es que los visitantes generaron multitud de ocasiones ya en los primeros minutos, dejando a los locales totalmente desconcertados. Los 20 primeros minutos del encuentro fueron un dominio absoluto del Villalonga, generando hasta cuatro ocasiones. Tres de ellas, muy claras por parte de Marcos Blanco, entre las que está un centro lateral que Rachu echa fuera. A pesar de que el esférico no cruzase los palos, los visitantes se mantuvieron atentos a la contra.



La presión por parte de los locales no funcionaba, pero la suerte parecía no estar del lado del líder, ya que las ocasiones no se materializaban. “Lo más difícil no es meter si no generar ocasiones, y hoy fue espectacular ver al equipo”, destacaba ayer Luciano. La segunda mitad no iba a ser diferente, y es que el Villalonga no salía del área rival, lo que acabó provocando que le hiciesen un penalti muy claro a Cavani, que acabaría materializando Marcos Blanco. Unos tres puntos que saben a oro para redimirse de la pasada derrota y recobrar la renta sobre el Portonovo.

Ficha técnica:

Ponteareas: Sandro Alonso, Gullón, Javi, Vitti, Álex Castro (Hugo Gil, min.65), Rubén Domínguez, Marcos Torres, Alberto Lago, Andrés Vila, Miguel Raimúndez (Cobelo, min.87), Aarón Álvarez (Cani, min.65).

Villalonga: Rodri, Diego Abal, Juan Barbeito, Marcos Blanco, Tomás, Álex Barbeito, Jesús Barbeito, Moncho Fontán (Brian, min.87), Guachi, Cavani (Eloy, min.77).

Goles: 0-1 (Marcos Blanco, p. , min.72)

Árbitro: Fraga Villares asistido por García Rey y Faure Manivesa. Amonestó a Gullón, Sandro Alonso, Hugo Gil y Alberto Lago por los locales, y a Jesús Barbeito y Luciano por los visitantes.