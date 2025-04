Iñaki Martínez: "El que sepa un poco de fútbol verá que no es que no queramos "

Iñaki Martínez se encargó de dar la cara por todo el vestuario, consciente de que la confianza en ellos está muy mermada. “Es complicado. Los juveniles pueden echar una mano como siempre. Si el entrenador considera que es el momento de que tengan su oportunidad, me parece bien. Todos fuimos juveniles y quisimos esa oportunidad”, comenta el centrocampista.

Si algo viene siendo un lastre para el Arosa esta temporada es no poder ganar en casa, una situación a la que nadie encuentra explicación. “No sé qué pasa en A Lomba, me encantaría saberlo y poder remediarlo. No es un problema de actitud. Fuera de casa llevamos el doble de puntos y no es porque queramos”, recalca.



“Entiendo perfectamente a los aficionados. Nunca he tenido una sola queja, siempre se desplazan y ponen todo de su parte y nosotros no les estamos dando alegrías en casa. Les animo a que no se bajen del barco porque intentaremos hacerlo lo mejor posible”, comenta Martínez, que no da por perdida la plaza de play-off “mientras den las matemáticas”.



“A estas alturas no sé lo que pasa. Hemos pensado de todo. La realidad es que está terminando la temporada y la realidad es que no fuimos capaces de cumplir en casa como lo hicimos fuera. Entiendo que se nos señale y cada uno lo lleva como puede porque cada cabeza es diferente”, dice el futbolista.

“Ponemos todo de nuestra parte en jugar los partidos como hay que jugarlos. Es uno de los mejores grupos que yo he visto en estos años. Lo que nos pasa en el campo va en cada uno”, señala.



Desde el vestuario arlequinado intentan transmitir tranquilidad, sin terminar de entender muy bien qué está pasando, pero mostrando también su apoyo a los juveniles con los que pueda contar Lemos en estos últimos cinco partidos. Con 15 puntos en juego, y la moral bastante tocada, solo queda confiar en que el equipo pueda mostrar una imagen competitiva que deje de manifiesto el trabajo que se realiza.

La figura del psicólogo deportivo

Los acontecimientos en las arcas de A Lomba se precipitan cada vez más, y por primera vez se menciona la figura del psicólogo deportivo. Un dolor y una frustración difícil de gestionar que está pasando factura, y es que en el aspecto físico, nada parece fallar.

“Somos once cabezas y cuerpos distintos, es difícil porque cada uno es un mundo”, comenta Iñaki Martínez. “Tener la figura de un psicólogo deportivo en Tercera Federación es casi inviable. No sé si algún equipo lo tiene pero en estas categorías es muy difícil. Es verdad que hace falta, pero no solo a nosotros, sino también al que va líder con puntos de ventaja y en todos los equipos. Es una figura que debería estar porque creo que es muy necesaria, pero es complicado. Si cada uno puede por libre hacerlo es una ventaja que cada uno lo haga”, recalca. Una figura que será difícil de introducir, ya que todo el dinero recaudado con la Copa del Rey se gastó en la plantilla de este año.

"No es un problema de actitud"

"Damos lo mejor de nosotros"