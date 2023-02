Indignación, sorpresa e ingenuidad entre los árbitros por los supuestos pagos a Negreira

Los árbitros españoles se mueven entre la indignación, la sorpresa y la ingenuidad que creen que tuvo el Barcelona al pagar "una barbaridad económica" a la empresa de José María Enríquez Negreira, mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por hacerle informes de arbitraje entre 2016 y 2018.



"Es gravísimo, inimaginable". "Estamos muy sorprendidos". "Es muy negativo para los árbitros y para la competición". "Es un escándalo monumental". "La conclusión indirecta es árbitros comprados, los de antes y los de ahora y esa idea se alimenta con esto". "Esa información no vale nada, ¿por qué le pagaba el Barcelona?, parece de pardillo por parte del club".



Son algunas de las opiniones recabadas por EFE entre árbitros retirados y en activo, desde el anonimato, después de hacerse público que la Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018.



La investigación, adelantada por el programa 'Que t'hi jugues' de SER Catalunya, se centra en unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el FC Barcelona entre 2016 y 2018, año en el que Enríquez Negreira dejó del CTA tras la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF).



Según la información, el Barcelona pagó a la empresa DASNIL 95 SL 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago.



Los más veteranos del colectivo arbitral coinciden en "poner la mano en el fuego por Victoriano Sánchez Arminio", presidente del CTA desde 1993 hasta mayo de 2018, de quien dicen que siempre estuvo "preocupado por cualquier cosa que pudiese asociarse a corrupción" y también en el papel "secundario" que creen que tenía Enríquez Negreira como uno de los tres vicepresidente del organismo entonces.



"Los clubes trabajan con exárbitros y en un informe te pueden decir cómo suele actuar un árbitro a la hora de sacar tarjetas, ante entradas o ante las protestas, pero nada más, no para que no te perjudique o te beneficie. Parece muy pardillo por parte del Barcelona", coinciden los consultados, que se preguntan cómo Enríquez Negreira "ha sido tan listo para hacer que el Barça le pagara".



Con opiniones que incluyen la de la necesidad de que el CTA presente una querella "para parar este golpe", la mayoría comparte la opinión de que "este tema saldrá volverá a salir cada vez que haya un error arbitral" y también la de la dificultad añadida a partir de ahora para el Comité de Designaciones, que forman el presidente Luis Medina Cantalejo y los exárbitros Evaristo Puentes Leira y Arturo Daudén Ibáñez. Este fin de semana la lupa estará puesta en Pablo González Fuertes, del Comité Asturiano, que pitará el domingo el Barcelona-Cádiz.



"En todos los años que he estado arbitrando jamás me dijeron nada. Puedes trabajar con exárbitros, pero no con un vicepresidente del CTA. Este tema nos hace mucho daño", insiste un colegiado retirado después de una larga carrera de 30 años el arbitraje.