El Inelsa Asmubal Meaño visita al Camargo con la presión del descenso

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visita a las 18:30 horas al Camargo, el octavo clasificado.Las de Juan Costas llegan al partido con la moral alta tras vencer en la pasada jornada al Balonmano Gijón. Unos puntos de oro que alejaron momentaneamente a las meañesas del descenso, hasta que la Federación tomó la decisión de dar la victoria al Siero, que era colista, tras no presentarse su rival al partido. Una situación que deja al Asmubal en el duodécimo puesto de la tabla clasificatoria con 14 puntos, los mismos que Siero y solo uno más que el que ahora es último, el Palencia. Las de Meaño mostraron carácter y una lucha incesante en el último encuentro, algo que Costas buscará que mantengan en este duelo.



“Es posible que el equipo llegue al encuentro confiado, pero es la labor nuestra, del cuerpo técnico, recordarles que esta temporada no vamos a ganar ningún partido sin sufrir. No nos podemos confiar”, destaca el entrenador. Asimismo, son conscientes de que su situación,de cara a la permanencia en la División de Honor Plata no es la mejor. “Dependemos de nosotras mismas. Tenemos que jugar y ganar partidos para conseguir el objetivo de mantenernos”, resalta Juan Costas. El Camargo, por su parte, planteará un partido difícil en casa, ya que al contrario que el Asmubal, llegan con una derrota a sus espaldas en la pasada jornada.