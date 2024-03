El Inelsa Asmubal vuelve a estar contra las cuerdas por una decisión en los despachos

La alegría del Inelsa Solar Asmubal Meaño ha durado poco. Tras vencer al Balonmano Gijón, y alejarse así del colista, el Siero Deportivo, una situación ajena al club ha vuelto a poner a las de Meaño contra las cuerdas de cara a su permanencia en la División de Honor Plata. Lo acontecido implica al Siero, y es que el que iba a ser su rival en el último partido, el Santa Cruz de Tenerife, no se presentó, por lo que desde la Federación dieron la victoria al Siero, colocándolo así con 14 puntos, los mismos que el Asmubal, en el decimotercer puesto. “Me enteré el día del partido de que el Tenerife no se iba a presentar. Parece ser que había un motivo justificado, pero no se pidió un aplazamiento”, señala Juan Costas.



“Ha habido mucho revuelo, al final se desvirtúa la competición, pero hay que pensar en que tenemos que ganar partidos, al final dependemos de nosotras mismas, las chicas persiguen mantenerse por méritos propios”, destaca Costas. “La Federación lo decide así porque hay una normas, pues yo estoy de acuerdo, aunque la situación puede verse injusta”, finaliza. Ahora, el Asmubal no puede permitirse fallar si quiere la permanencia, por lo que el equipo tendrá que mostrarse fuerte ante el Camargo.