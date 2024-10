Os Ingleses inicia mañana en Lalín una temporada condicionada por sus bajas

Os Ingleses RC arranca mañana una nueva temporada en la máxima categoría del rugby gallego. El equipo de David Lema visita al recién ascendido Coreti Lalín en el Manuel Anxo Cortizo a las 16.30 horas. Las bajas condicionan a los vilagarcianos en esta primera parte de la temporada.

El medio melé Iguana, jugador diferencial, se encuentra en Chile por motivos de estudios universitarios y no volverá hasta mediados de enero. Gambita está lesionado y no se espera su vuelta hasta finales del mes de noviembre. Hache arrastra tres partidos de sanción de la temporada pasada, mientras que los hermanos Amor, Manolo y Javi, tampoco están disponibles por motivos de estudios. En el caso de Brea son las obligaciones laborales las que le impiden empezar la liga, al igual que a Bosnio. "No sé si los vamos a poder recuperar esta temporada", reconoce Lema.

"Andamos un poco apretados de gente", lo que condiciona mucho el rendimiento de un equipo que sigue nutriéndose de la cantera. Desde el sub 18 dan el salto al primer equipo Raúl Rico y Roberto Pedreira. Además vuelve Gala después de un par de años sin jugar, y el segunda línea Rúa, que el pasado año no pudo jugar por trabajo. De forma que el técnico dispone de veinte jugadores para afrontar una competición en la que también se las tendrán que ver con Campus Universitario Ourense, Ferrol, Kaleido Vigo, Muralla de Lugo y Crat Coruña.



Si bien, para el debut en Lalín se suman a la lista de bajas Piraña y Prado. Dos jugadores de la tercera línea que obligarán al técnico a adaptar a otros a esas posiciones. Pese a todo, los vilagarcianos viajan con la idea de poder empezar ganando a un rival que cambió de entrenador tras el ascenso, con la llegada de Ángel Piñeiro, que lleva toda su vida vinculado al club primero como jugador y ahora como técnico.



El objetivo este año de Os Ingleses es ir semana a semana y volver a pelear por la parte alta, al igual que los últimos años. El equipo lleva entrenando desde el 19 de agosto, aunque no pudo tramitar las fichas hasta principios de septiembre, cuando ya pudo realizar trabajo de campo y dejó las sesiones de la playa.