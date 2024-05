Os Ingleses se lleva el trofeo del III Torneo de Rugby-7

El III Torneo Santa Rita de Rugby 7 ha sido un éxito. Las pistas del Manuel Jiménez acogieron a más de 300 niños de todas las partes, sobre todo Galicia y Portugal se reunieron durante el día de ayer en Vilagarcía en la tercera edición de torneo organizado por el club arousano Os Ingleses.



Sin duda, no solo se pudo presenciar la gran calidad deportiva de los asistentes, si no también el gran trabajo humano que hay detrás de dicho torneo. “Es un esfuerzo enorme, pero merece la pena cuando ves lo contenta que se va la gente, sobre todo los equipos que no son de aquí”, comenta David Lema desde el club Os Ingleses.



En total, 16 equipos de la categoría M14, en la que la final fue entre Os Ingleses y el equipo portugués Cerca-te, deslumbraron sobre el césped del Manuel Jiménez.

La novedosa MiniCopa



Si por algo ha destacado esta nueva edición del torneo no ha sido solo por la participación, si no también por incoporar la creación de una MiniCopa en la categoría M12. Una nueva prueba, que, en esta ocasión, vuela fuera de España, ya que en la primera final de la tarde, el equipo irlandés Instonians de Belfast se hizo con el trofeo tras una dura final.



Por otro lado, la final de M14 entre Os Ingleses y el Cerca-te portugués se saldó con la victoria del conjunto de Vilagarcía, con un 24-12 que hizo que levantasen el título de campeones del torneo.