"A Lomba tiene que ser un fortín"

El Arosa SC de José Luis Lemos disputa mañana a las 12:00 horas el duelo definitivo. Gloria o fracaso. Una temporada vista para sentencia ante un Alondras que quiere regresar al quinto puesto. Por suerte, los de Lemos han conseguido llegar a esta última jornada de Tercera RFEF dependiendo de sí mismos.

Una victoria en casa les aseguraría la quinta posición, en la que se encuentran ahora mismo con 54 puntos, dos por encima del Noia (52), y con tres de ventaja sobre el Alondras (51). Lo cierto, es que los arlequinados tienen el average perdido con los dos combinados que se encuentran peleando por entrar en la fase de ascenso, por lo que sumar de tres se vuelve todavía más vital.



Una semana llena de optimismo y de trabajo intenso en las filas arosanas, con una plantilla totalmente entregada que solo piensa en ganar. “Creo que es la mejor semana desde que yo llegué aquí. Los futbolistas tuvieron muchísima predisposición al trabajo y los vi muy bien”, comenta Lemos en la previa del partido.

“Es un partido en el que los dos equipos nos jugamos todos. Aunque ellos vengan en una mala racha de resultados, tienen una plantilla muy buena y es un equipo bien entrenado que vendrá a buscar sus posibilidades”, recalca el técnico santiagués. Cierto es que, en los últimos cinco partidos, el Alondras no sumó ninguna victoria, acumulando tres empates y dos derrotas.

"Los juveniles son parte importante de todo esto y del club", recalca José Luis Lemos.



“Creo que los futbolistas están liberados, porque es la última jornada y dependemos de nosotros. El resto no nos influye. Pensamos en mirar lo nuestro y en ganar el partido”, destaca Lemos. El equipo tendrá un recibimiento por parte de sus aficionados, como ya ocurrió en otros enfrentamientos, se citarán para acompañar al equipo hasta las instalaciones de A Lomba.

Además, el club ofrecerá una chocolatada a todos los presentes. El propio presidente, Manolo Abalo, señaló en Radio Arosa que, a falta de un día, se habían retirado más de mil entradas, por lo que es muy probable que A Lomba acoja a más de 3.000 personas en el que se espera que sea solo el último partido de liga y no de la temporada.



“Si no ganamos, ya no dependemos de nosotros, podría darse por la clasificación, pero no podemos mirar eso. Tenemos que seguir con la dinámica que estamos. Todo hay que enfocarlo a ganar”, recalca Lemos. “Si entramos así a un play-off, y sumándole una última victoria, vamos a llegar muy bien”, sentencia el santiagués.



El Arosa regresa a A Lomba tras brindar un gran fútbol en A Grela, pero sin certeza de cara al gol, por lo que solo pudieron restacar un punto ante el combinado de A Coruña. “Creo que hay que tratarlo con naturalidad. Hay momentos de la temporada en los que la eficacia baja un poco, aunque llegues mucho al área. No hay que volverse locos. Lo que pretendo es tener las mejores ventajas para mis futbolistas, si eso se da muchas veces, al final va a dar resultados. Después es cuestión de calidad y acierto del futbolista y aquí la hay”, dice Lemos.

"Tenemos que apoyarnos en nuestra afición, que está con nosotros a muerte", dice el santiagués.



Asimismo, para el enfrentamiento ante el Alondras, el entrenador contará con toda la plantilla disponible, a excepción de Dani Sánchez y Tapha, que son los lesionados de larga duración por el cuadro arlequinado. También estarán presentes los juveniles, al menos, Pedro Bouzada, Yeray, y Úbeda, aunque el resto de la plantilla juvenil también estará en A Lomba empujando al equipo hacia la fase de ascenso.

“Del primer equipo está toda la plantilla disponible, y completamos la convocatoria con cuatro juveniles que ya estuvieron ante el Viveiro”, indica Lemos. “Es cierto que algunos de los juveniles tuvieron problemas para entrenar esta semana por sus estudios, pero van a estar con nosotros porque son una parte importante del club y de esto que estamos consiguiendo”, insiste el entrenador.



Los resultados como local esta temporada ya están olvidados después de vencer los últimos dos partidos en casa. “Rompimos esa dinámica. Aquí tenemos que apoyarnos en una afición que está con nosotros a muerte. No tenemos que pensar en el pasado, está claro que para ganarnos el rival tendrá que hacer muchas cosas bien. Me espero un partido con cierta tensión, pero también es un partido de los de verdad, en el que ya te juegas muchas cosas”, comenta el santiagués.