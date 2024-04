Os Ingleses paga la falta de efectivos y se despide de la final para ascender

El club de rugby Os Ingleses se despide de jugar la fase final de los playoff tras caer a domicilio ante Vigo Rugby. Un encuentro al que los vilagarcianos fueron cargados de bajas, ya que no contaban con pateador tras la lesión de Eire, y no pudieron recuperar a ninguno de los ya lesionados. Un resultado contundente a favor de Vigo (50-15), que no se correspondió totalmente con lo visto en el campo, ya que Os Ingleses llegó al descanso del encuentro un punto por encima de los locales. “Estuvimos bien en las fases estáticas, pero al final de la primera parte nos muestran una amarilla y ahí Vigo nos hace dos ensayos”, lamenta David Lema. “En general no nos fuimos con mal sabor de boca. Creo que con la situación que teníamos, nadie se esperaba que fuesemos a plantar cara, y ya lo hicimos aquí en casa”.



Asimismo, JJ se lesionó en la primera mitad del encuentro, por lo que si ya contaban con pocos efectivos dicha lesión complicó más el duelo. “En el minuto 60 se produce una trifulca y nos expulsan a dos jugadores, ahí ya se rompió el partido y bajamos los brazos”, lamenta Lema. “Nos faltó tener más jugadores. Había gente que estaba jugando muy cansada, y si junto a eso, nos expulsan a dos, ya competir con menos es mucho más difícil”, destaca el técnico de Os Ingleses.

Adiós al ascenso



Tras caer en la semifinal, el equipo vilagarciano se despidió de la posibilidad de ascender para la próxima temporada. “Ahora nos queda el rugby-7 que se disputa siempre a final de temporada en modalidad olímpica. Tenemos también la Copa Xunta el próximo 17 de mayo, por lo que tenemos unas semanas para preparar todo, serán intensas y de mucho trabajo”, comenta Lema. Para esta ocasión, Os Ingleses todavía desconoce con cuánta gente podrán contar.

Asimismo, se encuentran trabajando en la creación de una nueva competición que acoja a equipos del norte de Portugal, con el objetivo de desarrollar más partidos.