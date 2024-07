Os Ingleses y Pontevedra RC anuncian el nacimiento de Rías Baixas RC, fruto de su unión

El Club de Rugby Os Ingleses, de Vilagarcía de Arousa, anunció su unión con el Pontevedra Rugby Club. De este modo, nace el Rías Baixas Rugby Club, fruto de la unión de las entidades mencionadas.



“Na busca do crecemento dos nosos xóvenes xogadores, e por ende dos nosos clubes, o Pontevedra RC e Os Ingleses RC queremos anunciarvos o nacemento do Rías Baixas RC, froito da unión de ambalas duas entidades, e que será a denominación baixo a cal competirán as nosas categorías M16 e M18 de maneira conxunta a partires da próxima tempada”, cuenta el comunicado oficial de Os Ingleses.



“Estamos seguros de que este paso reafirmará a boa relación que mantemos ambas entidades e dará continuidade e mellorará un vínculo deportivo que xa naceu fai varios anos”, concluyen. Lo cierto, es que todavía quedan detalles por conocerse de esta nueva fusión, y que desde Os Ingleses esperan comunicar pronto.