Irene Diz se cuelga el oro y Paula Suárez la plata en los Campeonatos Gallegos

El Club Xadrez Fontecarmoa logró dos medallas en el Campeonato Gallego Sub 8, Sub 14 y Sub 18 celebrados durante las vacaciones escolares de Carnaval en el Hotel Scala de de Padrón, donde se reunieron 120 jugadores de toda Galicia, nueve de ellos del club vilagarciano.

En la categoría Sub 18, Paula Suárez realizó un gran torneo y finalizó décimocuarta de la general, proclamándose subcampeona gallega femenina. En la misma categoría, Luca Rey fue vigésimoquinto, mientras que Brais Lorenzo ocupó el puesto trigésimo primero.

En el cuadro Sub-14, Irene Diz se colgó la medalla de oro en categoría feemenina, acabando cuarta de la general. Con los mismos puntos que Irene y que el tercer clasificado, finalizarón sexto y séptimo los gemelos Pazós Oubiña, César y Ricardo, que obtuvieron su diploma en forma de medalla. La participación arousana la completó Aarón Gómez en el puesto décimotercero de la general.

En Sub 8, Ares Gómez fue decimotercera y Alvaro Freijeiro, decimonoveno.