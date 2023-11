Irene Noya: “En algún momento de mi vida creo que jugaré en el Cortegada”

El Mariscos Antón Cortegada retoma el sábado la competición con el duelo que le enfrenta en Fontecarmoa al Segle XXI, el centro de rendimiento que promueve la Federación Catalana y que depende de la Federación Española de Baloncesto. El equipo barcelonés es el actual líder con pleno de victorias tras seis jornadas. Su plantilla está formada por jugadoras en edad júnior, nacidas en el año 2006, y entre ellas está la vilagarciana Irene Noya. En su segundo año en la Liga Femenina 2 está jugando a gran nivel y promedia 9,3 puntos, 6.3 rebotes y casi 11 de valoración.



Irene, de 17 años, mide 1,88 metros. Se inició en el baloncesto en la cantera del CLB, siguiendo los pasos de su hermano Dani, que también juega y estudia en la actualidad en Cataluña. Hace cuatro años decidió dar el paso y enrolarse en el Segle XXI. “Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”, explica. “Me ha aportado responsabilidad y madurez”. La pandemia condicionó su primera temporada. En la segunda se rompió el quinto hueso metatarsiano de su pie izquierdo. Una lesión muy inoportuna, por lo que se perdió el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y el Europeo Sub 16 con España, donde la selección se colgó la plata en Portugal. “Lo pasó mal, pero aprendió a gestionar este tipo de cosas”, explica su padre Víctor, exjugador de Os Ingleses RC.



La temporada pasada, su primer año como júnior, alternó el filial y el primer equipo. El Segle XXI fue el campeón del grupo B, aunque no jugó la fase de ascenso (no puede subir de acuerdo a las condiciones que le fija la FEB). Irene Noya fue internacional con la Sub 17, además logró la plata en el Europeo 3x3 de Grecia.

El sábado vuelve a casa. Pero no para quedarse todavía. “En algún momento de mi vida creo que jugaré en el Cortegada”, explica. Será un partido especial y los nervios estarán a flor de piel. Se reencuentra con su familia y sus amigos. “Va a ser muy raro estar en el banquillo del otro lado. Pero también va a ser una experiencia muy bonita. Es volver a casa. Son emociones, sentimientos y una manera de sentir el baloncesto”, dice la joven. Irene empezó en el CLB con 4 años y las amistades que conserva en Vilagarcía están relacionadas con el club. “Ya les dije a mis amigas que había que animar a los dos. El Cortegada es el equipo de la ciudad y espero que a mí me apoyen”, advierte con humor. La pívot reconoce que ha dado “un paso al frente” este año en su juego y su objetivo es irse a Estados Unidos a estudiar y seguir jugando la próxima temporada.



Sobre la buena marcha del Segle XXI explica que “hay mucha unión y fortaleza como equipo. Desde la primera jugada jugamos duro para demostrarle al rival que tiene que hacerlo bien para ganarnos”.