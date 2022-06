La IX Ruta do Albariño realza el legado de Ernesto Falcón y será de tres días

El Concello de Cambados acogió ayer la presentación de la novena edición de la Ruta do Albariño, considerada como la segunda prueba “máis importante de España en categoría júnior”, dijo el concejal de Deportes Fernando Patricio, que estuvo acompañado por la diputada provincial Noemí Outeda, por el presidente de la Federación Gallega, Juan Carlos Muñiz, por el representante de la Secretaría Xeral para o Deporte, Santi Ferrer, por los alcaldes de Meaño y Cambados, Carlos Viéitez y Samuel Lago, y por Tito Falcón, hijo de Ernesto Falcón y que representó en el acto al del Club Ciclista Cambados.



Organizada por la Federación, todas las instituciones han unido fuerzas para honrar el legado de Ernesto Falcón, tristemente fallecido el pasado mes de diciembre. “Foi o gran impulsor desta proba”, recordó Patricio. Fue un hombre querido y respetado que siempre trabajó en beneficio del ciclismo gallego. Organizar pruebas de varias etapas y de varios días para las categorías de formación se convirtió en su obsesión. Y desde hace una década consiguió plasmarlo con la Ruta do Albariño. Ahora la Federación da continuidad al sueño de una figura clave del ciclismo autonómico y alarga a 3 los días de competición del evento.



Se disputa este fin de semana con tres etapas en los concellos de Meaño y Cambados como epicentros, con un total de veinte equipos nacionales e internacionales en un pelotón de 140 corredores.



Este viernes arranca la primera etapa con la crono individual en Meaño al Alto do Busto (3 kilómetros) a partir de las 17 horas. El sábado a partir de las 13 horas comenzará la segunda etapa con salida y meta en Meaño. Pasará por Barrantes, Mosteiro, Ribadumia, Cambados, Dena, Vilalonga, A Lanzada, Sanxenxo y Samieira para regresar a Meaño. En total serán 97 kilómetros con el Monte Bouza como dificultad montañosa a 17 kilómetros de meta. El domingo se disputará la tercera y última etapa con salida y llegada en Cambados. Serán 112 kilómetros por las carreteras de O Salnés, los primeros cuarenta dando dos vueltas a un circuito por Cambados, Pontearnelas y Leiro, la tercera y última vuelta será más larga y pasará por Meis, con la subida al Alto do Busto como gran dificultad, y por Meaño antes de regresar a Cambados. “É unha proba de prestixio”, dijo el alcalde de Meaño. “Con este tipo de eventos fomentamos o deporte e o turismo, ademais mostramos a singularidade da comarca”.



Por su parte Noemí Outeda habló de “evento consolidado” y de la apuesta de la Diputación por el deporte. Juan Carlos Muñiz dio las gracias a las administraciones por su colaboración y también se acordó de la familia de Ernesto Falcón. Mientras que el alcalde de Cambados agradeció “a todos os que colaboran e fan que esta Ruta do Albariño sexa unha realidade”.