Javi Fontán deja el Arosa y ficha por el Avilés de Segunda RFEF

Javi Fontán deja el Arosa para enrolarse en las filas del Real Avilés y continuar una temporada más en Segunda RFEF. Así se lo comunicó el futbolista vilagarciano al club arlequinado en las últimas horas, previas al anuncio del cuadro asturiano de su flamante fichaje. El Arosa quería que el canterano siguiese en Tercera, pero el jugador ha optado por cambiar de aires en una decisión que reconoce ha sido “complicadísima”, ya que tiene sentimientos encontrados. “En Vilagarcía lo tengo todo, tanto mi familia como yo somos súper del Arosa, por lo que a mí me da más pena que a nadie”.

El Arosa y el jugador estaban en conversaciones, pero no llegaron a sentarse para negociar, ya que el lateral ha dado siempre prioridad al aspecto deportivo por encima de lo económico. “No me voy solo por el reto deportivo que me ofrece el Avilés, que es muy interesante, sino porque considero que esto me va a servir para madurar como persona, el hecho de vivir lejos de casa creo que me viene bien”.

Javi Fontán llamó en las últimas horas al presidente Manolo Abalo para comunicarle su decisión y darle las gracias por todo. Desde que regresó del RC Celta en su último año juvenil, experimentó una progresión destacada en sus tres temporadas como sénior en el primer equipo. En la primera en un rol secundario a la sombra de Adrián Gómez, pero en la segunda, la del ascenso, ya fue titularísimo y muy importante, jugándolo prácticamente todo. En la última en Segunda RFEF disputó casi 2.500 minutos y anotó 2 goles, haciendo un gran final de temporada.

“Creo que el momento para irme fuera es ahora”, dice ante su última temporada como sub 23. “El Avilés mostró mucho interés, me llamaron el entrenador y el director deportivo, y me gusta mucho el proyecto que tienen porque es muy ambicioso. Eso es lo que me llama porque yo también busco crecer y llegar al fútbol profesional y dedicarme a esto, por lo que es un club que se ajusta a lo que busco”. La marcha de Fontán obliga a Luisito a buscar un lateral derecho en el mercado, ya que el técnico quería contar con el canterano e hizo todo lo posible para convencerlo en el tramo final de temporada.