Javi Piay, el don para hacerse un fijo sin hacer ruido en el Arosa

A sus 20 años Javi Piay sigue creciendo a pasos agigantados en el Arosa. El futbolista pontevedrés fue una de las revelaciones del equipo la temporada pasada, en la que no tuvo excesivo protagonismo en la fase regular pero acabó jugándolo todo en la fase de ascenso y el play-off (últimos siete decisivos encuentros).





Esta temporada también le tocó empezar desde el banquillo al principio. Con las bajas le llegó su oportunidad y está cumpliendo con nota, siendo un fijo en el once en los últimos diez partidos, prácticamente siempre como central. “Poco a poco me voy adaptando, estoy jugando, me veo con confianza y eso ayuda”.





Ante la baja por sanción de Javi Fontán, mañana ante el Leganés B en A Lomba Piay apunta a lateral derecho, posición que para nada le es desconocida. “Después de las dos derrotas, la victoria en Móstoles nos vino muy bien. No hicimos un partido tan bueno como contra el Compostela pero tuvimos más fortuna. El equipo está con toda la ambición para ganar este fin de semana e irse tranquilo de vacaciones”, dice el joven futbolista formado en el Celta. El domingo tendrá enfrente a jugadores de su perfil. “El Leganés B tiene una media de edad de 20 o 21 años, son gente rápida y dinámica y dejan delanteros arriba descolgados”, explica Piay. “Vamos a tener que estar atentos. Es un rival con ritmo alto, lo principal va a ser igualarlo”.





Más allá de los resultados, el Arosa está experimentado una notable mejoría en su juego con el paso de las jornadas, algo que también notan los jugadores. “Si exceptuamos el partido del Pontevedra, el equipo está yendo de menos a más, nos estamos encontrando mejor con balón y eso habrá que plasmarlo el domingo para conseguir los tres puntos”.





En el vestuario del Arosa están muy motivados en este encuentro con la idea de dedicarle una victoria a sus seguidores. “Esperamos que la afición venga al ser el último partido antes de Navidad a animarnos como lo está haciendo todos los fines de semana, tanto en casa como fuera. Son un gran apoyo para sacar los partidos adelante”.





Sorteo navideño

El Arosa realizará el domingo un “súper sorteo navideño” en el partido ante el Leganés B en A Lomba, que será con el que se cierre el año 2021. El Arosa repartirá más de treinta regalos entre los socios y aficionados que se den cita en el partido a través del sistema de venta de rifas, habitual en cada partido como local.





A través de donaciones por parte de diferentes negocios de Arousa el club sorteará un variado lote de productos que incluye cestas de Navidad, alimentos y bebidas, ropa, comidas en restaurantes, noches de hotel, marisco, electrodomésticos, sesiones de Spa, cortes de pelo en peluquerías de caballeros o la camiseta del RC Celta de Jose Fontán firmada por el propio jugador vilagarciano. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para las arcas del club y a su vez premiar al mayor número posible de socios y aficionados con todos estos regalos que se sortearán por separado.





Las rifas tiene un coste de 2 euros, aunque se podrán adquirir 3 rifas por 5 euros. El club espera que su masa social acuda al campo el domingo para despedir este año 2021, inolvidable en lo deportivo por el ascenso a Segunda RFEF 28 años después, y también espera que participe en este “súper sorteo” navideño.





La larga lista de premios que ha preparado el Arosa incluye: cuatro packs de latas de conserva donados por Estela do Mar; un balón da Champions League donado por el club; una camiseta firmada del RC Celta de Jose Fontán donada por el jugador; una cesta de fruta donada por TC Fruits; un décimo de lotería de Navidad comprado en Leganés; un lote de centollas frescas de la Ría de Arousa; tres sesiones de corte de pelo donados por el Salón Gentelman; tres servicios de corte de pelo y dos lotes donados por Mike Hair Studio; dos camisetas Legend donadas por Madison Av; una cesta de productos cosméticos donada por Villafarma; una botella de vino Martin Codax edición Arousa donada por Los Pepes Alimentación; una caja de bombones y chupa chups gigante donado por Punto Dulce Golosinas; una camiseta donada por Orza Náutica; una cafetera donada por Catorce Electrodomésticos; un bizcocho de almendra y un panettone donados por La Boutique del Pan; dos circuitos Spa donados por Arrullos del Agua; tres estuches de vino donados por Albariño Leirana; un jamón donado por Carnicerías Benito Agra; una tarjeta regalo de 25 euros donada por Hipermercado Alcampo; una bota de Navidad de dulces y un pack de chocolate donados por Garabatos; un bono por 30 euros donado por Rock Bar Miúdo; tres botellas de licor donadas por SuperNito; una noche de hotel en habitación doble con desayuno incluido donado por Hotel Vilagarcía; una comida o cena para dos personas donada por Pulpería Ruedo. Y por último, una gran cesta navideña donada por Duque cafeterías.