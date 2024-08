Jéssica Bouzas se estrena hoy en el US Open ante Petra Martic

El US Open da comienzo hoy para toda una Jéssica Bouzas, y es que, tras la actualización del ránking WTA, la tenista vilagarciana ocupa el puesto 74, su mejor clasificación hasta día de hoy. Bouzas no solo superó su objetivo de la pasada campaña respecto a entrar en el top 100, si no que acaba de lograr ser la segunda mejor española del mundo, solo por detrás de Paula Badosa, quien se colocó en el top 30. Así, Bouzas escaló puestos, dejando atrás a las españolas Cristina Bucsa, quien era número 74, y Sara Sorribes.



Poco podrá celebrar Jéssica Bouzas su gran hito, y es que el estreno en el US Open llama a la puerta de la arousana, que se medirá hoy, si las condiciones y encuentros lo permiten, a las 19 horas, a la croata Petra Martic. Lo cierto, es que para Jéssica Bouzas el US Open es una gran oportunidad para seguir escalando posiciones en el ránking WTA, ya que no defiende puntos en el torneo americano.

El estreno de Jéssica Bouzas en el US Open vuelve a levantar gran expectación, ya que la tenista de Vilagarcía de Arousa viene de hacer un gran papel en el WTA 250 de Cleveland, en el que se quedó, por muy poco, a las puertas de los cuartos de final tras un grandioso encuentro ante Siniakova.

Su próxima rival



En el comienzo del US Open, Jéssica Bouzas se medirá a la tenista croata Petra Martic, quien es actualmente la número 98 del mundo según el ránking WTA. La croata no guarda buenos recuerdos de las tenistas españolas, ya que en los Juegos Olímpicos se tuvo que medir a Cristina Bucsa y, finalmente, la española la derrotó.



A sus 33 años, la croata es una tenista experimentada que puede poner el aprietos a la joven Jéssica Bouzas, aunque la arousana pueda partir como favorita. Bouzas tendrá que estar muy pendiente del revés a dos manos de la croata, además de su saque por la derecha, ya que es la especialidad de Martic y lo que le podrá causar dolores de cabeza a la tenista arousana. Asimismo, Petra Martic cuenta en su palmarés con dos títulos de WTA 250, además de haber alcanzado el puesto 14 en 2020.