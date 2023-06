Jéssica Bouzas hace historia para el tenis arousano al meterse en el cuadro final de Wimbledon

En 2015 Serena Williams ganó en la final de Wimbledon a Garbiñe Muguruza, mientras que Novak Djokovic hizo lo propio con Roger Federer. Jéssica Bouzas tenía entonces 12 años y soñaba con ser tenista. Sus padres habían decidido aceptar la propuesta de la Academia David Ferrer para que tuviese la oportunidad de cumplir su sueño. Con todo el dolor que suponía desprenderse de una hija, que no dejaba de ser una niña. Ocho años después de aquello, tras muchos sacrificios y esfuerzos de todo tipo, Jéssica Bouzas va a jugar el cuadro final de Wimbledon. Algo inusual para el tenis gallego y totalmente histórico para el arousano. Es un sueño hecho realidad y un premio más que merecido.

La joven de 20 años no había jugado nunca en hierba. Salvo cuando correteaba de niña con su perro Tedytos en la finca, como recuerda entre bromas su padre Juan. Su adaptación a las pistas de Roehampton ha sido sorprendente. Hoy ganó su tercer partido seguido. Esta vez ante la australiana Olivia Gadecki, la misma rival a la que derrotó a principio de año en la United Cup, otra cita que recordará toda su vida. En la pista ocho del complejo londinense se impuso por 6-3 y 6-3, ante la atenta mirada de su entrenador Javier Martí, que tiene fe ciega en la de Vilagarcía. Fue un partido algo más cómodo porque Jéssica dominó de inicio al resto en el primer set y se puso 5-1 en el marcador, para acabar llevándoselo por 6-3. Esta vez no tuvo que remontar, como en partidos anteriores ante la india Ankita Raina y la francesa Clara Burel. En el segundo set, Bouzas estuvo solvente al saque y en el octavo juego encadenó cuatro puntos seguidos y logró el break para ponerse 5-3 en ventaja. Remató la faena al servicio y lo celebró efusivamente.

Jéssica Bouzas junto a su entrenador Javier Martí en Wimbledon



Si en Asutralia se había quedado a las puertas del cuadro final de un Grand Slam, esta vez consiguió esa tercera victoria seguida que le permite, como mínimo, embolsarse los 69.000 dólares que se llevan las jugadoras que acceden a la primera ronda. También unos puntos con los que seguir escalando poco a poco en el ranking mundial. Fue la única española de las cinco que jugaron la previa en lograr el objetivo. Su nombre estará este viernes en el sorteo junto a los de las mejores tenistas del mundo en la actualidad, como Iga Swiatek, Aryna Sabalenka o Elena Rybakina. La 136ª edición de The Championships en Wimbledon arranca el lunes. Y lo hará con Jéssica Bouzas Maneiro en el All England Club. La niña de Vilagarcía que soñaba con ser tenista.