Jéssica Bouzas logra una victoria memorable en Roland Garros

Jéssica Bouzas logró esta mañana en Roland Garros un triunfo en uno de esos partidos que permanecen en la memoria para siempre. En la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del Gran Slam parísino, firmó la actuación perfecta para endosarle un contundente 6-0 y 6-1 a una top ten del mundo, la norteamericana Emma Navarro.



A sus 22 años, la vilagarciana había sido capaz de hacer grandes cosas en los otros tres grandes escenarios del circuito mundial. El triunfo en la central de Wimbledon ante Vondrousova, que era la vigente campeona y la 6 del mundo, o medirse a Pegula y a Sabalenka en los enormes estadios del Open USA y Open de Australia, fueron indicios claros de que la arousana se crece en las grandes citas. Pero le faltaba hacer algo en Roland Garros, el torneo con el que lleva soñando desde que empezó con la raqueta en las pistas de O Rial.

Jéssica Bouzas en pleno partido esta mañana ante Emma Navarro / EFE

El año pasado cayó en su estreno en cuadro final ante Jana Fett en un partido marcado por un inoportuno parón por la lluvia. Así que esta vez había que desquitarse. Sin presión ante una de las grandes favoritas al título, que no venía de lograr grandes resultados en tierra este año, aunque su temporada está siendo buena tras la victoria en la W500 Mérida Open Akron y tras ser cuartofinalista en el Open de Australia cayendo ante Iga Swiatek. Navarro es, además, la jugadora que más progresó en el circuito desde el año pasado, cuando irrumpió desde el tenis universitario. Así que la empresa era difícil.



Pero Jéssica ya demostró desde el primer juego, que duró siete minutos, que iba a jugar de tú a tú, a aguantar y dominar los largos intercambios de golpes. Jugó con pocos errores, sólida y muy concentrada y atenta. Salió con la convicción de competir y ganar, con esa confianza y cero dudas. Así fueron cayendo los breakes, además no sufrió nada con el saque. Fue un recital el primer set, que se cerró 6-0. Un rosco a una top ten en la Suzanne Lenglen, algo que ya no se lo quita nadie.

Bouzas jugará por primera vez la segundda ronda de Roland Garros / EFE



En el segundo, más de lo mismo. Emma Navarro, superada por el tenis de la gallega, fue cometiendo errores, incómoda y sin opción en los intercambios, a pesar de buscar cambios de altura para romperle el ritmo frenético a Bouzas Maneiro. Siguieron cayendo las rupturas de servicio y Jéssica se puso 5-0. Fue entonces cuando Navarro al fin ganó un juego, por eso de forma irónica levantó el puño. En el siguiente juego Jéssica cerró el partido. Una victoria brillante y sobre todo muy merecida al gran trabajo y al juego que viene desarrollando todo el año la de Vilagarcía.

"Quería dar lo mejor"

Es la segunda victoria de su carrera ante una top ten. Al final del partido, entrevistada en la pista por el mítico Mats Wilander, la arousana esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. "Me siento muy contenta por como he jugado hoy y por como sostuve los nervios. El año pasado fue duro para mí y esta vez quería dar lo mejor". Bouzas dijo que jugó con la convicción de poder ganar, pero "no esperaba este marcador", a la vez que agradeció el apoyo de su equipo que encabeza el técnico Rober Ortega. Jéssica agradeció el apoyo del público francés y ya espera rival en segunda ronda, que saldrá del duelo que juegan este mediodía la francesa Diane Parry y la norteamericana Robin Montgomery.