Jéssica Bouzas se medirá a toda una Katie Boulter en segunda ronda del US Open

Jéssica Bouzas sigue demostrando al mundo que tiene nivel más que suficiente para hacer frente a cualquier rival. Tras la imponente victoria ante Petra Martic en su estreno en el US Open (6-3 y 6-0), ahora, Jéssica Bouzas tendrá que verse las caras en la segunda ronda del torneo con la tenista británica Katie Boulter. Bouzas tendrá enfrente a la número 33 del mundo, además de a una tenista experimentada de 28 años de edad.

Se trata de un nuevo reto para la tenista arousana, que tendrá que volver a estar atenta en el saque, especialmente al saque derecho de su rival, ya que ese es su brazo hábil. Un punto importante para la vilagarciana será poder aprovechar los puntos de break y no regalar demasiados puntos, ya que Boulter sabrá cómo aprovechar los pequeños errores.

Hasta ahora, Katie Boulter ha ganado tres títulos WTA (dos veces el 250 y una el 500) de manera individual, además de siete títulos ‘single’, y cuatro dobles en el circuito ITF. La británica también disputa dobles en el US Open, por lo que llegará más rodada al duelo ante Bouzas. Sumar una nueva victoria no solo sería un nuevo logro desbloqueado en la construcción de la carrera de Jéssica Bouzas, si no que también serviría para que continuase escalando posiciones en el ránking WTA, en el que actualmente se posiciona como la 74 del mundo, y como la segunda mejor española clasificada, por detrás de Paula Badosa.