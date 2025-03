Jéssica Bouzas, Óscar Marcos, Jose Fontán, Paula Suárez, y Yago Vicente son los finalistas a mejor deportista vilagarciano del año

Jéssica Bouzas (tenis), Óscar Marcos (fútbol), Yago Vicente (salvamento), Paula Suárez (ajedrez) y José Fontán (fútbol) son los finalistas al Mejor Deportista Local de la temporada 2023/2024, el certamen organizado por la Fundación Municipal de Deportes. Así lo decidieron los miembros del jurado, que dirán el ganador el próximo 28 de marzo en una gala organizada en el Salón García.

"Este ano a decisión foi moi complicada, xa que tivemos que escoller entre 17 deportistas aos 5 finalistas facendo varias votacións", explica el concejal de Deportes, Carlos Coira. Los resultados estaban tan ajustados que los miembros tuvieron que realizar hasta tres turnos para deshacer los empates que dieron forma a los finalistas.

De este modo, los finalistas se han elegido por los siguientes méritos: Jessica Bouzas Meneiro, tenista: por la participación con la Selección española na Billie Jean King Cup, en elOpen de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open; por su triunfo en el WTA de Altayla (Turquía) y por estar dentro del top 100 mundial.

Óscar Marcos, futbolista: jugador del RC Celta Juvenil de DH, participando con la selección española Sub 17( vs Italia) y sub 18 en el Torneo Internacional de Romanía.

Yago Vicente, salvamento: Campeón de España de 100 metros combinados; plata en 50 metros espalda; bronce provincial 100 estilos; plata en 200 vallas y oro en 50 remolque júnior, entre muchos otros.

Paula Suárez, ajedrecista: campeona gallega y de España júnior, además de finalista en el Cto. Título europeo y mundial y maestro FIDE.

José Fontán Mondragón, futbolista: jugador del Cartagena CF de segunda división nacional durante la temporada 2023/24, disputando 37 partidos de Liga y tres de Copa do Rey. En la temporada presente milita en el FC Arouca de la Primera División portuguesa.

Para su selección tuvieron en cuenta a aquellos candidatos que lograron un desempeño excepcional, merecedores de ser destacados por su importancia y que se habían distinguido a lo largo del año por su dedicación al deporte. También se valoró la deportividad mostrada por los aspirantes a lo largo del año.

Menciones especiales

A mayores del premio mencionado, se entregarán las siguientes menciones especiales:

Técnica Deportiva: Verónica Cores (Agrupación Atlética Mazí).



Trayectoria: Carolina Baños Ameneiro (Atlético Arousana) e Jordi Aragonés Posse (Selección española de baloncesto).



Colaborador/directivo: Javier Guerrero Salgado (Basket Base Club y ACD Encestarías).



Título Póstumo: Antolín Diéguez (AD Cortegada).



Empresa: Giraldo.



Divulgación / Medios de Comunicación: Gonzalo Salgado, fotógrafo de Diario de Arousa.



Deporte inclusivo: Federación Galega de Deporte Adaptado.



Evento deportivo: Federación Galega de Vela polo Campionato do Mundo Júnior das clases 49er, 49er FX e Nacra 17.



Club: Salvamento Vilagarcía (19 medallas no Campionato España e máis de 120 en campionatos galegos).