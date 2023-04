Jorge De Dios: “Tenemos una oportunidad y queremos aprovecharla”

Jorge Dios dirige a la UD Ourense por segunda temporada seguida. El joven técnico de 27 años, cuya prometedora carrera como futbolista en la cantera del Dépor se vio truncada por las lesiones, logró el ascenso como campeón de Preferente Sur la pasada campaña junto a Toni Álvarez. Ambos forman un cuerpo técnico joven con una idea futbolística atractiva que tratan de poner en práctica. La UD Ourense debuta mañana ante el Arosa en O Couto (18 horas) en un play-off de Tercera. Es un partidos entre dos grandes de Galicia. Se trata de un club fundado hace menos de diez años tras la desaparición del CD Ourense, cuya historia, afición y sentimiento está muy presente. De Dios analiza la eliminatoria con el Arosa.

El Arosa llega al play-off tras la decepción de quedarse a las puertas del título, mientras que la UD Ourense lo hace celebrando acabar quinto en la última jornada. ¿Cómo puede afectar el factor anímico?

Nosotros estamos muy contentos. A principio de temporada el Arosa tenía más claro ese objetivo de ascender, nosotros somos un recién ascendido que estamos de nuevo en esta categoría. Queríamos hacerlo bien, pero es cierto que son dos situaciones diferentes. Ellos el año pasado estaban en Segunda RFEF y quieren recuperar esa categoría. De todas formas llegan muy bien. En la segunda vuelta fueron sin duda el mejor equipo, muy regulares en los resultados. La verdad es que apostaba a que ganaban la liga. Esperamos a un equipo que compita muy bien, porque tiene jugadores maduros y con experiencia. Acostumbrados a este tipo de emociones.

Hace tres semanas el partido acabó 2-3 en el mismo escenario. ¿Espera algo parecido en cuanto a alternativas?

El Arosa es un equipo que siempre mantiene su seña de identidad por su entrenador de intentar ser un equipo que presiona alto, es intenso y lleva mucho los partidos a los duelos individuales donde se imponen. Y a nivel ofensivo quieren ser muy verticales, con muchos centros. Dentro de esos parámetros intentarán afinar ese planteamiento, al igual que nosotros. Los dos partidos de liga que jugamos nos dan una información, pero ahora jugamos una eliminatoria a 180 minutos y el contexto es diferente.

¿Espera a un Arosa con un posicionamiento tan avanzado en la presión?

Bueno, la verdad es que sí lo espero porque el Arosa si algo tiene es que es un equipo que intenta apretar alto, tanto cuando juega con cuatro como cuando lo hace con tres centrales y esos carriles. Creo que van a venir a hacer un partido para que estemos incómodos porque saben que somos un equipo que intenta dominar a través del balón. Me imagino a un Arosa intenso y que nos dificulte mucho las circulaciones.

Se está hablando de los horarios. Lunes a las 18 horas y la vuelta el domingo a las 20.45 horas...

Bueno, el lunes es un poco para aprovechar ese día festivo y es una buena hora, además ahora empieza a hacer calor. El de vuelta si que nos chocó un poco, sobre todo porque va a ser más complicado que la gente de Ourense se anime porque al día siguiente hay que trabajar. De todas formas creo que se va a ver a dos aficiones apoyando a sus equipos independientemente del horario.

¿Qué resultado daría por bueno en la ida?

Pues daría por bueno ganar, como en cualquier partido. Nos gustaría ganar , más allá de un resultado, para ir con ventaja al siguiente partido.

¿El Arosa tiene más presión?

Bueno, yo creo que la presión cada uno la tiene desde distintos prismas. El Arosa es un recién descendido que quiere recuperar la categoría y nosotros venimos de abajo y quizá es una presión más relacionada con esta a la altura, con intentar subir nuestro rendimiento. Mientras que ellos quieren recuperar algo que el pasado año tenían. Son presiones distintas. Ambos la tenemos y son positivas. Nosotros también por lo que somos como club. Queremos estar en esas categorías. Sabemos que es difícil y que tenemos que ir poco a poco, pero tenemos una oportunidad y que queremos aprovecharla.

¿Vamos a ver un partido parecido al de la primera vuelta que acabó 0-0 o al de la segunda tan abierto y con alternativas con ese 2-3 final?

Habrá que verlo. Me cuesta decir el tipo de partido que se verá. Creo que por como somos ambos equipos me imagino un partido más tirando a abierto. Cierto es que hasta que no hay un gol es complicado que se abra un partido y que se vean distintas situaciones en el juego. Hacer gol o encajarlo cambia mucho el desarrollo de los partidos en esta categoría.

¿Cómo tiene al equipo? ¿Todos disponibles?

Sí, bien. Están entrenando con muchas ganas e ilusión. Solo tenemos la baja de Carlos de Dios. El resto están entrenando a tope, con muchísima energía y deseando que llegue el partido.