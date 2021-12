Jorge Otero: “Foron poucos os partidos nos que o equipo non deu a cara”

El Arosa despidió el año 2021 el domingo con un gran partido en A Lomba que acabó en empate ante el filial del Leganés. En el décimo puesto con 21 puntos, el equipo de Jorge Otero se va de vacaciones navideñas con buenas sensaciones y con mitad de camino recorrido para lograr el objetivo de la permanencia. “É para estar satisfeitos”, dijo el entrenador de Nigrán el domingo en sala de prensa valorando esta primera parte de la temporada.



“Foron poucos os partidos nos que o equipo non deu a cara. Creo que algún punto máis poderiamos ter, pero isto é fútbol. A valoración é positiva polo traballo do equipo e porque chegamos a este final de ano ben situados, nunha situación cómoda pero dada a igualdade que hai na categoría non nos podemos despistar nin desviarnos o máis mínimo do que queremos facer e onde queremos estar”.



El Arosa tiene un colchón de 4 puntos sobre el descenso y solo tiene a dos equipos por debajo que estén fuera de puestos comprometidos. La distancia con el quinto puesto, que da derecho a jugar el play-off y la Copa del Rey, es de solo 3 puntos, por delante tiene a 5 equipos.



El Arosa ha experimentado una clara mejoría en su juego en los últimos partidos. De los últimos 6 ganó 3 y empató 1. En las 2 derrotas en los derbis, muy polémicas, solo en Pontevedra estuvo desdibujado, ya que ante el Compostela mereció mucho más e incluso falló un penalti. Está completamente enchufado a la categoría y decidido a aferrarse a la misma.



El parón navideño será de tres semanas. En la actual los jugadores disfrutarán de descanso y regresarán a los entrenamientos el próximo lunes día 27. La próxima será una semana de sesiones sin tener que jugar el fin de semana. El objetivo es rearmarse, sobre todo con el regreso de Pablo Porrúa y Alberto Campillo, que están en la recta final de la recuperación de sus lesiones musculares y a los que el técnico no quiso forzar ante el Leganés B. La tercera semana ya será con la mente puesta en el regreso a la liga, ya que el sábado 8 de enero el Arosa visitará al Bergantiños.



Después de ese partido la competición se detiene coincidiendo con el final de la primera vuelta. Habrá otro fin de semana sin liga y el día 23 el Arosa comenzará la segunda vuelta también a domicilio, en Carballiño. El equipo no volverá a jugar en A Lomba hasta el 30 de enero. Serán días importantes en los despachos, ya que la ventana del mercado invernal se abrirá el 3 de enero y finalizará el día 31 del mismo mes. El Arosa tiene 2 fichas disponibles, aunque el presupuesto está cerrado a nuevas incorporaciones, por lo que no llegarán refuerzos si no se produce alguna salida. Para jugadores mayores de 23 años incluso ya ni depende de la economía, puesto que el cupo máximo de fichas (16) está cubierto. l