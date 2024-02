Jose Fontán: “Quiero estar donde se me valore y vaya a ser importante”

El futbolista vilagarciano Jose Fontán atraviesa uno de sus mejores momentos como jugador, esta vez en la Segunda División de España, y más concretamente en el FC Cartagena, en el que se ha ganado el puesto de titular indiscutible.



Ahora, a mitad de temporada, y sin pensar en si el Celta le mandará regresar a Balaídos al finalizar la misma, Fontán valora su crecimiento tanto personal, como profesional.

¿Cómo se siente en el FC Cartagena?

Muy bien, la verdad. Estoy muy a gusto.Era lo que buscaba en esta cesión, jugar mucho, mejorar y coger experiencia, y lo estoy consiguiendo.

¿Cómo valora los últimos partidos en los que hizo goles?

Muy positiva. En segunda ganar un partido ya cuesta unmontón. Tenemos que seguir en esta línea. Estamos muy contentos y nos da mucha confianza para lo que viene.

En la jornada 25, frente al Albacete, anotó uno que levantó a toda la afición. ¿Cómo se sintió al respecto?

Fue un buen gol, pero sobretodo porque fue importante para conseguir el empate,además en ese momento todavía podíamos pelear por los tres puntos. Más que el gol en si, era buen momento para el equipo. A partir de ahí conseguimos sumar y seguir con la racha positiva, que es importante mantenerla, tenemos que alargarla lo máximo que podamos.

¿Ve posibilidades de acabar la temporada en puestos más altos?

Sí, por supuesto, ese es nuestro objetivo. Es por lo que peleamos todos, para salvar la categoría y si podemos no sufrir hasta el final mejor, pero bueno, el objetivo principal que tenemos es mantenerse. Tal y como empezamos el año se antojaba muy complicado, pero nosotros no dejamos de creer y ahora parece que todo el mundo nos ve un poquito más cerca. Queda mucho por hacer y quedan muchos partidos todavía.

Desde el principio el FC Cartagena me mostró esa confianza que necesitaba

¿Qué cree que fue lo que falló a principio de temporada?

Empezamos con una dinámicamuy negativa. Al final hacemos partidos muy buenos en los que al final nos pasaba todo en contra. Las dinámicas en el fútbol son la cable, también mentalmente nos pesaba mucho, pero a la que rompimos esa dinámica, ahora creo que se está viendo el potencial y el nivel del equipo.

A nivel personal, ¿qué es lo que más le está aportando el FC Cartagena?

Esa confianza que necesitaba y que creo que necesitan todos los jugadores. Desde la primera semana que llegué, que fue en la tercera jornada de liga, pues llegué un martes, el viernes jugábamos contra el Levante y ya jugué de titular. Desde el principio se me mostró esa confianza y para mi es la clave que necesita todo jugador.

Una confianza que está correspondiendo, ¿qué dinámica de trabajo sigue habitualmente?

La verdad es que me están saliendo las cosas bien en lo personal y me alegro mucho sobre todo por eso, por la confianza que depositaron en mi. Diariamente, por las mañanas entrenamos,y por las tardes voy al gimnasio para completar un poco ese entrenamiento de por las mañanas.

¿Cree que ahora se ha asentado más en una posición?

Puedo jugar tanto de central como de lateral, es cierto que de central me siento más cómodo, pero aquí también me usaron en las dos posiciones.La primera vuelta la jugué practicamente toda como central, y ahora llevo un par de partidos en el lateral izquierdo. Es distinto porque es lateral para defender, y para atacar hago línea de tres como central. Al final, aunque en la posición de central esté más cómodo, mepuedo adaptar a lateral.

¿Qué cambios nota desde que debutó con el primer equipo del Celta hasta día de hoy?

Soy un hombre distinto. Al Celta llegué con 11 años y ahora tengo 24. Pasaron muchos años desde que debuté en el primer equipo, soy mucho más maduro, llevo muchos más partidos a mis espaldas, y sobre todo este año yo creo que es cuando más estoy creciendo. En definitiva, un futbolista mucho más hecho y más experimentado.

No pienso en el futuro, yo sí me veo preparado para jugar en Primera

La temporada pasada estuvo cedido en Holanda, ¿cómo le sirvió esa experiencia?

Viví otro fútbol y otra cultura.Es cierto que me costó adaptarme, me fui solo para allí, pero me quedo con lo positivo. Siempre le busco el lado bueno a las cosas. Es una experiencia más.

¿Se espera que a final de temporada le llame el Celta para regresar a Vigo?

No pienso nada en eso, con el reto tan importante que tenemos aquí ni me paro a pensar en el año que viene. Yo quiero estar donde se me valore y vaya a ser importante.

¿Se ve preparado para jugar en Primera División?

Yo sí me veo preparado, pero no es algo que dependa solo de mi. Tiene que llegar alguien que apueste por ti, y al final lo que quieres como futbolista es esa confianza de la que hablaba, sentirte valorado y obviamente tu demostrar también. Para mi futuro lo que busco es crecer y sentirme valorado.

¿Por qué no piensa en su futuro?

Estoy muy centrado aquí en Cartagena, es un reto súper importante. Estábamos a nueve o diez puntos de la salvación y parecía imposible, pero en el vestuario siempre pensamos que se podía. Era ganar dos o tres partidos seguidos porque era más algo mental que de jugadores, el nivel lo tenemos. Lo que tenga que venir ya vendrá.

¿Qué diferencias nota respecto a Primera División?

Lo primero la cantidad de partidos. Son muchísimos partidos, lo cuál me gusta, y en primera al final los jugadores tienen más nivel técnico, y segunda es una categoría más física, con duelos muchos más disputados. La diferencia es un poco de calidad, en segunda se pierden más balones porque la gente aprieta más al rival.