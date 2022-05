​José Luis Lemos: “Me da pena que para el Arosa sea casi a vida o muerte”

Entrenador del Bergantiños





Los caminos de Arosa y Bergantiños vuelven a cruzarse el domingo a las 12 horas en A Lomba en la parte final y decisiva de otra temporada. Si el pasado año los de Carballo celebraron su ascenso ganando a los arlequinados en la penúltima jornada de la fase (el Arosa ascendió un mes después en el play-off), esta vez en juego estará la posibilidad de seguir agarrado a la categoría para los locales y colarse en el play-off de ascenso para los visitantes. Objetivos muy diferentes pero situación de partida idéntica, ya que ambos tienen que ganar y esperar que les favorezcan otros resultados.





Las cuentas del Arosa están claras. Para jugar en Alicante la próxima semana la eliminatoria que decide la salvación (domingo 22 de mayo, 12 horas), tiene que ganar y que no lo haga el Marino en Navalcarnero, siempre y cuando no se produzca la carambola de una victoria del Navalcarnero unida a que gane el Salamanca al Compostela y que el Móstoles no gane en el feudo del colista Ceares, que lleva 6 derrotas seguidas en las que ha encajado de media más de tres goles por partido. Las opciones de viajar también a Alicante pero para jugar por ascender del Bergantiños pasan por ganar en A Lomba y esperar que pierda el Palencia en casa ante el Pontevedra o no gane el Coruxo a la Segoviana en O Vao. El equipo que entrena Jose Luis Lemos (Santiago, 52 años) perdió el domingo en casa ante el Avilés 1-3 y no depende de sí mismo para colarse entre los seis primeros.





¿Cómo está el Bergantiños de ánimo tras el palo que supuso la última derrota?

Salió todo al revés. Perdimos y los demás ganaron, así que nos queda esperar la última bala. En esta última jornada no tengo mucha fe en el Pontevedra porque tiene que ganar y cuando uno viene de celebrar un ascenso es más difícil. Aparte el Palencia se lo juega todo en su campo. Puede que existan más posibilidades de que la Segoviana puntúe en Coruxo.





¿Va a ser una mañana del domingo pendiente de los teléfonos móviles?

Yo no había vivido muchas jornadas como la anterior y como esta. La verdad es que quieras o no te enteras de lo que está pasando en otros campos. Si una lección tenemos que sacar del último partido es que primero hay que hacer lo nuestro, que es ganar, y después veremos. Yo creo que en los últimos diez minutos de liga puede pasar cualquier cosa en cualquier campo. Va a ser una locura. Es una liga muy igualada, impredecible y sin favorito en cada partido.





Y enfrente un Arosa que se la juega...

Es una pena. Me da pena que para ellos sea un partido casi a vida o muerte. Hay una diferencia importante con nosotros, que tenemos una ilusión y ya hemos completado una gran temporada, mientras que su situación es diferente. No sé por qué intuía que en esta última jornada iba a pasar algo así y la verdad es que es fastidiado.





¿Cómo cree que va a ser el partido en el que empatar no le vale a ninguno?

En un partido como este la tensión, los nervios, el ambiente, la necesidad...son cosas que van a pesar mucho en el juego. Es muy difícil saber por donde va a salir el partido. Espero que mi equipo esté lo más tranquilo posible y que seamos capaces de llevar fútbol al partido y no otro tipo de aspectos que sé que pesan mucho en este tipo de situaciones, tenemos que minimizar eso porque sino va a ser una auténtica lotería.





Vio en directo el debut de Luisito en el Arosa ante el Pontevedra, ¿le parece un equipo más agresivo y complicado ahora?

El Arosa es lógico que sea un equipo mucho más competitivo ahora por necesidad, ya que tiene que salir de la situación en la que está. Por eso está compitiendo mucho mejor.





¿Veremos un partido de ida y vuelta y muchas ocasiones?

Depende mucho del primer gol, del momento en que llegue y para quien sea. Como decimos muchas veces va a haber muchos partidos dentro del mismo. Creo que el primer gol dependiendo de quién lo haga y el momento va a cambiar todo el panorama seguro. La sensación que tengo es que habrá que saber leerlo dentro cuando lo estemos jugando porque durante la semana no podemos saber muy bien por donde puede salir un partido como este.





¿Cómo tiene a la plantilla en cuanto a bajas?

Tenemos la de Hugo Díaz por sanción y después hay algún futbolista con molestias que a estas alturas de temporada es normal, y habrá que ver como están porque alguna baja más puede haber.





Se espera que A Lomba registre un gran ambiente para este partido...

Sí, me lo imagino. Por eso le tengo que insistir mucho a los jugadores que esto es para disfrutar. Creo que es la gran diferencia entre un equipo y otro. Después veremos si se plasma en el campo. Pero nosotros no tenemos que estar presionados, agobiados ni sentirnos mal. Hay que disfrutar de ese ambiente y de un partido que nos puede dar como mínimo ser sextos y a partir de ahí si llega algo mejor, pues perfecto.