José Manuel Gómez continúa líder en la categoría máster 50 a falta de cuatro carreras

José Manuel Gómez lleva toda una vida dedicada al ciclismo. El veterano ciclista del Xesteiras de Cuntis continúa liderando la categoría máster 50 a falta de cuatro carreras para que finalice la temporada de la Copa Galicia de Ciclocross. Tras un año de descanso, el deportista volvió por todo lo alto, logrando un primer puesto en el Open de España disputado en Porriño el pasado mes de octubre. En su regreso ya se colocó como líder de la Copa Galicia, pero los éxitos continuarían llegando.



Tras seis carreras, entre las que también disputó en Open Internacional de Marín, logrando un trabajado sexto puesto, Gómez consiguió afianzarse en el liderato de su categoría con 750 puntos. “Si echas la vista atrás, cuando yo tenía 30 años, en la categoría 50 solo había una persona, ahora hay muchas más y muy preparadas”, comenta el ciclista.

Lo cierto, es que con el paso de los años, Gómez no ha cesado en su entrenamiento para poder destacar. “Es cuestión de mucho sacrificio. Te das un día o dos de descanso pero el resto de días tienes que salir, porque si no no te mantienes”, señala. Ahora, solo cuatro carreras separan a José Manuel Gómez de un nuevo triunfo. “Estoy muy contento, disfruto mucho. El próximo objetivo será el Campeonato de España”, dice.