Jose Rivera : “No se fue justo conmigo”

José Rivera Valenzuela (Vilagarcía, 24 años) es el máximo goleador del Gran Peña Celta C, al que el domingo visita el Arosa en Barreiro a las 13 horas. Más allá de sus seis goles y un buen puñado de asistencias, Rivera es el “veterano” del segundo filial del Celta junto al portero Álex Vila, en edad y madurez futbolística, liderando a una plantilla en la que la mayoría de jugadores tienen entre 19 y 20 años.



El Gran Peña Celta C es segundo con 37 puntos, a sólo 2 del líder Bergantiños, y con 8 más que el Arosa. En gran parte gracias a una espectacular racha de ocho triunfos consecutivos. La increíble dinámica se rompió en las dos últimas semanas, al empatar en Betanzos y Sarria. Contra los arlequinados se estrenan en la segunda vuelta em casa, donde están invictos y donde jugarán 9 de los 17 partidos de liga regular que restan.

¿Cómo estás?



Bien, acabo de llegar a casa.

¿No vives en Vigo?



No, no. Voy y vengo, con lo del bono del tren me sale muy bien.

Es tu segundo año en el Celta C. Es un poco extraño ver a un jugador de 24 años en un filial tan joven...



Sí, pero al final el equipo necesita de esa experiencia que puedo aportar para ayudar a crecer a los jóvenes, para que compitan mejor. Cuando llegué aquí venía de jugar poco y a nivel de confianza no estaba bien. Y aquí ví la oportunidad de tener continuidad y recuperar esa confianza.

Antes de recalar en el Celta, hace dos veranos, te llamó el Arosa también. En Vilagarcía se dice que te fuiste al Celta por dinero ¿Qué fue lo que pasó?



Eso es totalmente mentira. Hablé con el Arosa pero no se cerró. De hecho se me dijo que esperase unos días. Fue cuando pensé que, si no me valoran, voy a ir a un equipo que me valore y me quiera. Por como veo el fútbol y por como estaba anímicamente tuve claro que era mejor opción. Lo del dinero no tiene ni pies ni cabeza. Cuando te sientas a hablar con alguien y no es claro desde el primer momento, no puedes confiar. A mí me encanta el fútbol y disfrutarlo. Es un mundo donde nos conocemos todos, los jugadores hablamos entre nosotros y sabemos lo que pasa en cada sitio.

¿Te dolieron los silbidos del público en A Lomba en el partido de la primera vuelta?



Mucho. Yo soy del Arosa. Vivo en Matosinhos, al lado del campo. Es mi equipo de toda la vida. Iba a verlos siempre y ahora hasta me da vergüenza ir al campo. Me da rabia porque yo nunca le hice ningún mal al Arosa. Nunca le falté al respeto a nadie y creo que no se fue justo conmigo. Ojalá algún día pueda jugar en el Arosa, me encantaría, pero cuando se dé que sea de verdad y me quieran realmente.

Hubo otra ocasión en la que estuviste cerca de volver, con Rafa Sáez, pero tampoco se dio...



Sí, tenía 20 años y era el tercer delantero en el Pontevedra. Hablé con Rafa y parecía que iba a poder venir, pero en el Pontevedra me dijeron que sólo me dejaban salir cuando llegase otro delantero. Pasó al tiempo y al final no me dejaron salir. No jugaba nada y estaba loco por venir para aquí, pero no dependió de mí.

Te recuerdo en la escuela del Arosa junto a tu hermano desde muy pequeño. ¿A qué edad empezaste?



Con 4 años creo. Estuve hasta cadetes y después fue cuando me fui al Deportivo.

¿Cómo valoras esos años en Abegondo?



Aprendí mucho porque fue la primera vez que me iba lejos de casa. Vives cosas nuevas que te ayudan a madurar. Pero ahora, con perspectiva, creo que era demasiado joven. Si fueran mis hijos, les aconsejaría que no fueran con 16 años.

Y del Depor al Pontevedra...



Sí, no estaba jugando todo lo que quería y me fui al juvenil de División de Honor del Pontevedra. Lo hice bien y me subieron al primer equipo. Estuve dos años y me fui otro al Coruxo en Segunda B, donde jugué bastante. Y después fui a Extremadura, al Vilanovense, donde las cosas no fueron como esperaba. Y ahora llevo dos en el Celta y estoy a gusto.

En ese equipo de A Madroa, por edad, eres como el capitán general...



Bueno, Álex el portero es mayor que yo. Pero sí, soy de los veteranos. En un rondo, al medio no voy nunca (se ríe).

¿Cuál es el objetivo del Celta C?



Cuando empezamos el objetivo no era ascender. Primero salvarse y después intentar meterse el play-off. Ahora mismo, tal y como se pusieron las cosas, el equipo va a ir con fe y con todo ya no sólo a meterse en play-off, sino a intentar ganar la liga. Desde pretemporada ya vimos que las sensaciones eran muy buenas. Tenemos muy buen grupo, buenos chavales que nos llevamos bien y hay unión. Y eso hace que tires para arriba. Yo confío mucho.

Pero cada semana tenéis bajas porque más de media docena de jugadores ya han ido con el filial a varias convocatorias: Piay (12 veces), Dela (10), Antañón (16), Cantero (4), Meixús (3), Mario Fuente (3) y Manu Fernández ya es jugador del Fortuna...



Es difícil de llevar porque hay cuatro o cinco que entrenan con el B y hay algunos que ya forman parte de su plantilla como Manu o Yoel Lago. Pero lo vamos llevando. Hay semanas que somos 14 o 15 entrenando, pero la gente que no juega el domingo, sigue sumando y haciendo grupo.

¿Cómo crees que va a ser el partido el domingo?



Creo que ellos van a jugar mucho por fuera, con mucho centro lateral. Intentaremos tener el control del partido y llevarlo a nuestro terreno.

No es normal ganar ocho partidos seguidos. ¿Cómo se explica esa racha?



Nos metimos en una dinámica positiva. La verdad es que nunca me había pasado esto, en ninguna categoría. Cuando estás bien de confianza las cosas te salen mejor y la moneda cae siempre de cara.