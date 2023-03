Juan Riveiro: "El Arosa es el equipo que más castiga los errores del rival”

Juan Riveiro cumple su segunda temporada en el Atlético Arteixo, al que el domingo a las 12 horas visita el Arosa. El entrenador coruñés ascendió al equipo la temporada pasada, al igual que hizo con el Paiosaco, y trata ahora de consolidarlo en Tercera. El Arteixo es noveno con 31 puntos, 3 de ventaja sobre el descenso directo. Sus dos últimas derrotas ante Paiosaco y Fabril cortaron una gran racha de solo un tropiezo en diez partidos.

¿Cómo está el Arteixo a falta de cinco jornadas para el final?

El equipo está en un momento de madurez. En la primera vuelta nos costó mucho adaptarnos a la categoría, sobre todo los primeros meses. Ahora mismo el equipo está capacitado para competir con cualquiera. Podemos ganarle a cualquiera pero también perder porque la liga es muy competida. La derrota del Paiosaco fue muy dura, nos superaron en intensidad, pero a la semana siguiente fuimos al campo del líder y les pusimos las cosas muy difíciles. El equipo está maduro y vamos a pelear hasta el final.

¿Hacia donde mira el Arteixo en la clasificación? ¿Hacia abajo o hacia arriba?

Nosotros solo pensamos en conseguir 38 puntos, que creemos que garantizan la permanencia. Es nuestro objetivo desde el principio de liga. Tenemos 31, nos quedan 7 y hay 15 en juego. Es lo único que miramos.

Analizando la plantilla, continúan muchos jugadores de Preferente como Edu, Óscar Varela, Pablo Naya, Pablo Ramos, Iker Castro, Antonio, Diego Vela, Iván Vázquez...

El equipo es un 70% el de Preferente. Ahora en el mercado de invierno incorporamos a dos jugadores nuevos, a Sito y Legaz. Pero en el último once contra el Fabril, por ejemplo, exceptuando a Sergio y Vituco, los demás ya estaban con nosotros el año pasado.

Dar continuidad tras ascender es algo que ya hiciste en el Paiosaco...

Creo que para un entrenador llevar tiempo en un equipo y mantener una estructura básica, tanto en el trabajo día a día como en la plantilla, al final te facilita la labor. Es cierto que hay que ser un poco listo y cada año ir dejando a un lado a aquellos jugadores que no interesan por actitud o rendimiento e incorporando lo que hace falta para aumentar la competitividad de la plantilla.

Llama la atención que entre Edu y Otero lleven 17 de los 30 goles del equipo...

En el caso de Edu se está destapando como goleador, aunque también es verdad que tira los penaltis. Aunque hace algunas temporadas en Preferente ya fue uno de los máximos goleadores de la categoría. Es un chico que cuanto más arriba lo pongas más posibilidades tiene de hacer gol. Ha evolucionado de la posición de mediocentro a la de mediapunta y ahora mismo es el máximo goleador del equipo. A Otero lo fichamos para eso y está cumpliendo, puede acercarse a la cifra de 12 que son en los que se maneja en la categoría.

Edu estaba en el Cerceda en Tercera y era importante hace unos años, sin embargo se fue a Primera Autonómica. ¿Por qué?

Eso se lo tendrás que preguntar a él. Yo creo que fue por amistad y porque siempre fue y se sintió muy del Victoria FC. Yo intenté ficharlo durante muchos años. Incluso lo llegué a tener unos meses en el Paiosaco, pero me pidió permirso para irse al Victoria, que se estaba jugando el descenso. El año pasado decidió salir porque entendió que se había acabado un ciclo y al fin pude ficharlo.

El Arteixo es el sexto mejor equipo como visitante, pero el decimotercero si nos atenemos a los números de local. ¿Qué pasa en casa?

Bueno, hemos ido mejorando esos números. No somos un equipo que varíe mucho nuestra manera de jugar en casa y fuera. Lo que es cierto es que en casa siempre sientes un poco más la presión y la responsabilidad de tu público. Se notó mucho el día del Paiosaco, que nos pesó esa responsabilidad. Era un partido muy importante porque hubiésemos dejado al Paiosaco a 10 puntos y ahora lo tenemos ahí cerca.

¿Qué me dices del partido contra el Arosa de este domingo?

Pues que vamos a jugar contra un equipo que castiga mucho los errores del rival. Intentaremos no cometerlos. Espero un partido tremendamente intenso, que ellos intentarán llevar a un plano más físico y de disputa. Y nosotros intentaremos llevarlo a un plano más de balón, intentando ser protagonistas con la pelota. El secreto va a estar ahí, en intentar jugar con balón en campo contrario y a la vez no cometer errores porque el Arosa te los penaliza muchísimo. Quizá sea el equipo que más los penaliza en esta categoría.

¿Cómo ves ese duelo por el título entre Arosa y Fabril?

Si soy sincero he de reconocer que creí que el Arosa no la iba a mantener hasta el final. Pensé que el Fabril se iba a despegar, pero ahora mismo le está costando mucho ganar los partidos. De aquí al final de liga el duelo va a estar súper interesante. Creo que el primero que pierda la comba después lo va a tener difícil.

El Fabril se siente amenazado y si nosotros conseguimos ganarle al Arosa y ellos ganan en Redondela pasarían a tener una ventaja de más de un partido. Y eso al Fabril le serviría para tomárselo con la tranquilidad que ahora mismo le está faltando para dar el fútbol que tienen y que han demostrado en otros partidos. Quizá les está atenazando un poco tener el objetivo tan cerca y ver que no se despegan del Arosa.

¿Crees que al Fabril le tiemblan las piernas por esa juventud que tiene?

No. Esto es como correr un maratón. Cuando llegas a los últimos kilómetros tiendes a relajarte porque tienes el objetivo cerca, pero no está tan cerca. Ellos lo están viendo muy cerquita y no acaban de conseguirlo. Eso te lleva a tensionarte. Es un equipo que ha hecho un fútbol muy dinámico y muy diferente al que está haciendo ahora. El Arosa, que es el perseguidor, tiene jugadores con más experiencia en este tipo de situaciones.