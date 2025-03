Juan Riveiro: “A nivel defensivo el Arosa no se está mostrando como un equipo de la parte alta”

El Arosa recibe el domingo a las 17 horas en el Manuel Jiménez al Atlético Arteixo, que llega a Vilagarcía en puestos de descenso. El equipo de Juan Riveiro ha mejorado a nivel defensivo respecto al duelo de la primera vuelta, cuando perdió 3-5 con los arlequinados, pero le está costando enlazar varias victorias seguidas para salir de abajo. Riveiro ascendió y consolidó al Arteixo en la categoría nacional al igual que hiciera con el Paiosaco, pero el equipo ha perdido potencial respecto a la plantilla que finalizó sexta la pasada temporada y ahora debe apretar los dientes para intentar salvarse.

¿Qué le está pasando al Arteixo?

Pues que estamos siendo muy irregulares. Hacemos buenos partidos contra los equipos que están arriba, pero cuando jugamos contra los rivales directos no estamos compitiendo como deberíamos.

En la primera vuelta comentabas que los errores “groseros” os estaban costando puntos. ¿Sigue siendo así?

No. Estamos perdiendo los partidos por un gol, exceptuando el día del Betanzos que hacía tiempo que no encajábamos tres. El problema es que nosotros no las metemos. Gozamos de ocasiones, pero no somos eficaces.

Respecto a la plantilla del año pasado, que peleó por meterse en el play-off, habéis perdido jugadores importantes pero la idea de juego sigue siendo la misma...

Sí, si el rival nos lo permite tratamos de tener el balón. Pero nos está costando culminar las ocasiones, más que crearlas. El equipo fluye pero no es capaz de finalizar en el área contraria. Y cualquier pequeño error a nivel defensivo nos está castigando.

De todas formas la parte baja está muy igualada y estáis a un sólo punto de los puestos de permanencia...

El tema es que para salir de ahí hacen falta dos o tres victorias seguidas o resultados positivos y nosotros no somos capaces de encadenarlos, por lo que llevamos ahí toda la temporada. Por suerte hay cinco o seis equipos en la misma situación y veremos quienes descienden al final. A nosotros nos tocará pelear hasta el final.

¿Cómo ves a priori el partido del domingo con el Arosa?

Pues complicado porque es un rival que tiene muchísimo potencial. El Arosa a nivel ofensivo individual es uno de los dos o tres mejores equipos de la liga. Tiene jugadores muy determinantes tanto en el campo como en el banquillo. Veo un partido complicado, pero es fútbol y vamos con nuestras armas con la idea de que ellos no puedan desarrollar las suyas.

A nivel defensivo, en cuanto a números, sois dos equipos parejos en goles encajados con sólo dos de diferencia...

Eso es lo que está penalizando al Arosa. No se está mostrando como un equipo de la parte alta, que normalmente suelen encajar poco. Para estar quinto tiene muchísimos goles encajados. Es el debe que lleva teniendo toda la liga. Es verdad que empezaron mal y que después encadenaron resultados buenos, pero siempre se le hicieron goles. Que un equipo de la parte alta le meta cinco a uno como nosotros de la parte baja puede ser normal, pero que encaje tres no lo es tanto.



El Arosa es un equipo al que se le hacen ocasiones y sus partidos se deciden por el tema de la eficacia. Puede que ahora sean un equipo más equilibrado y más propositivo tras el cambio de entrenador, pero siguen teniendo lagunas a nivel defensivo que trataremos de aprovechar lógicamente.

En un campo de hierba sintética como el Manuel Jiménez, no muy amplio, ¿cómo crees que se desarrollará el juego?

Creo que va a ser un partido muy competido. Trataremos de que ellos no transiten porque cuando lo hacen son un equipo muy difícil de frenar, arriba tienen mucha dinamita. Hay que tratar de que no activen a sus jugadores fundamentales, que el balón les llegue en malas condiciones. Intentaremos que no lleven el peso del partido y que el balón esté muy dividido. Estuve viendo su último partido y una de las claves fue que la UD Ourense fue capaz de sacarle el balón. Esa tiene que ser también nuestra idea.

El Arosa perdió en O Couto el tren del ascenso directo. ¿Cómo crees que se puede reflejar esto a nivel anímico?

Con eso hay que jugar. El problema es que las urgencias son por ambas partes. Ojalá nosotros fuésemos el Polvorín, que no está apretado. Igual que nosotros podemos jugar con sus urgencias, ellos pueden jugar con las nuestras. La clave puede estar en ponerse por delante. De todas formas, si llegamos al final del partido en una situación igualada, el equipo que va a tener más urgencias van a ser ellos. Sumar en su campo para nosotros no sería un mal resultado, pero ellos tienen por detrás a Noia y Alondras que van a seguir ahi persiguiendo y no se van a deshinchar porque ya quedan pocas jornadas para el final.

¿Con qué bajas afrontáis el partido?

Pues con los tres lesionados de larga duración, que son Iván Vázquez, que se rompió la rodilla, Pablo Agulló y Alesandro. Ya llevan bastante tiempo de baja.