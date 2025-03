El Judo Club Senín cuenta con dos de sus deportistas en el torneo de Cartagena

El Judo Club Senín está de enhorabuena, ya que desplazará a dos de sus deportistas a la ciudad murciana de Cartagena para disputar el Campeonato de España de Luchas Olímpicas en Sub 15, Sub 17 y Sub 23. Dicho torneo comenzará el día de mañana y finalizará el domingo día 30. Las pruebas se realizarán por selecciones autonómicas, por lo que los deportistas del Senín defenderán los colores de Galicia.



Por un lado, Alejandro Leiro buscará el primer triunfo cambadés en la categoría Sub 15. El deportista del Club Senín competirá en grecorromana con un peso de 52kg. El club cambadés también contará con presencia en el lado femenino, y es que Ana Ferro se convirtió en la segunda elegida para acudir al nacional en Cartagena.

Ferro competirá en lucha femenina Sub 17 en un peso de 73kg. En total, Galicia se desplaza con una expedición de más de 80 personas. Cabe destacar que esta competición, para las categorías Sub 15 y Sub 17 forma parte del grupo más numeroso de la Federación Gallega de Lucha.



Asimismo, Galicia contará con 12 técnicos desplazados hasta la ciudad de Cartagena. La competición será en el Pabellón Central Wssell de Guimbarda.